Famosos lamentam morte de Rick e relembram amizade com o cantor

Por IG

Publicada em 23/09/2026 às 10h12

A confirmação da morte do cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, provocou uma série de homenagens nas redes sociais nesta terça-feira (22). Aos 59 anos, o sertanejo e outros quatro ocupantes morreram após o helicóptero em que estavam cair na Serra de Santa Catarina.

Após a confirmação da tragédia, artistas de diferentes gerações do sertanejo e de outros segmentos da música publicaram mensagens de despedida ao cantor, relembrando a amizade, a trajetória e a contribuição de Rick para a música brasileira.

Luciano Camargo

Luciano Camargo foi um dos artistas que se manifestaram após a confirmação da morte. O cantor publicou uma mensagem nas redes sociais e falou sobre a dificuldade de encontrar palavras diante da tragédia.

"Nessas horas, nos faltam palavras, e é também em um momento assim que nos voltamos a Deus, pedindo por todos os familiares, que Jesus, em sua infinita misericórdia, os confortem", escreveu.

Eduardo Costa

Eduardo Costa também reagiu à notícia. O cantor abriu uma live para lamentar a morte de Rick e falou sobre a perda do sertanejo. O músico se mostrou bastante abalado com a notícia e fez questão de conversar com os seus seguidores sobre o assunto.

Edson & Hudson

A dupla Edson & Hudson também prestou homenagem ao amigo. Os cantores destacaram a relação construída com Rick ao longo de mais de três décadas.

Rick foi especial para nós dois. Um exímio cantor, um compositor brilhante e, acima de tudo, um amigo querido, daqueles que a vida nos presenteia e que o tempo nunca apaga.Edson & Hudson, dupla sertaneja.

Na publicação, os sertanejos também relembraram os anos de convivência com Rick e falaram sobre a saudade deixada pelo cantor.

"Ficam a saudade, as lembranças dos nossos mais de 30 anos de amizade e, acima de tudo, a gratidão por termos dividido tantos momentos, tantos caminhos e tantos capítulos dessa vida", completaram.

Luan Pereira

O cantor Luan Pereira também se manifestou nas redes sociais. Ao falar sobre a morte de Rick, ele destacou a importância do artista para o gênero sertanejo.

"O sertanejo hoje está de luto por um colega de trabalho que fez história e deixou um legado lindo, Deus conforte os famílias e amigos mais próximos", publicou.

Lexa

A cantora Lexa também lamentou a tragédia e direcionou sua mensagem aos familiares das vítimas. "Que triste essa tragédia com o Rick e os outros tripulantes… Meus pêsames aos familiares", escreveu nas redes sociais.

Matheus & Kauan

A dupla Matheus & Kauan também publicou uma homenagem a Rick. Os artistas ressaltaram o impacto da trajetória do cantor no gênero.

"Sua voz, seu talento e sua história deixam uma marca eterna na música sertaneja", escreveram. Na mensagem, a dupla ainda prestou solidariedade à família de Rick, ao parceiro Renner, aos fãs e aos familiares dos demais ocupantes da aeronave.

Simone Mendes faz publicação de despedida

Simone Mendes também se manifestou após a confirmação da morte. A cantora publicou uma fotografia de Rick e Bruno Avelar e deixou uma mensagem de fé."Que o Senhor os receba e que ele conforte o coração de todos", escreveu.

Outras homenagens

A repercussão da morte de Rick também chegou às redes sociais de outros artistas. Artistas como Grelo, Henrique & Diego, Kaique & Felipe, Edy Britto & Samuel, Junior Marques e Jayne estão entre os nomes que publicaram mensagens após a confirmação da tragédia.

Grelo desejou que Rick fosse recebido por Deus e destacou a importância do cantor para o sertanejo. Já Henrique & Diego classificaram a morte como uma grande perda para o gênero.

Kaique & Felipe ressaltaram que Rick foi um artista, compositor e pai que se tornou referência na música sertaneja. Edy Britto & Samuel também prestaram uma homenagem ao

Rick Sollo morreu após o helicóptero em que estava cair na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina. A aeronave havia desaparecido na tarde de segunda-feira (21), durante um trajeto entre Porto Belo e São Joaquim.

Além do cantor, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e também copiloto. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte dos cinco ocupantes após a localização da aeronave nesta terça-feira (22). As causas do acidente ainda serão investigadas.