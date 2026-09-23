DENARC prende homem e apreende drogas na zona sul de Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 23/09/2026 às 09h57

O Departamento de Narcóticos (DENARC) prendeu dois homens, de 33 e 35 anos, suspeitos de tráfico de drogas durante uma investigação na zona sul de Porto Velho. A ação ocorreu após o cumprimento de mandados de busca em dois imóveis no bairro Monte Sinai.

Segundo as informações policiais, um dos presos, identificado pelas iniciais A. A. M. S., de 33 anos, conhecido pelo apelido de “Gaivota”, foi encontrado com quase um quilo de substância semelhante à cocaína petrificada, além de dinheiro e um veículo VW Gol branco.

A investigação aponta que o automóvel, vinculado ao suspeito, possivelmente era utilizado em transações ilícitas. No imóvel relacionado a A. os policiais localizaram a substância entorpecente e uma quantia em dinheiro.

Já na residência de L. F. P., de 35 anos, foram encontradas porções de cocaína em pó e petrificada, sacos plásticos que, conforme a descrição da ocorrência, seriam usados para acondicionar drogas, além de duas balanças de precisão. Após as buscas, os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos ao DENARC para as providências cabíveis.