Homem é morto após ser agredido com pedaço de concreto na rua

Por Rondonianews

Publicada em 23/09/2026 às 09h50

Um homem identificado como Maurí Celeste, de 65 anos, foi morto no início da noite desta terça-feira, (22),em uma via pública de Santa Luzia d’Oeste (RO). O crime causou comoção entre moradores, já que a vítima era bastante conhecida na cidade.

Segundo informações preliminares, Maurício caminhava pela rua quando teria sido abordado por dois homens, apontados como pai e filho. Por motivos que ainda serão esclarecidos pelas autoridades, os suspeitos teriam iniciado uma agressão utilizando um fragmento de concreto.

A violência provocou ferimentos graves, e a vítima morreu ainda no local.

Conforme relatos obtidos inicialmente, os suspeitos seriam moradores recentes do município e já teriam sido envolvidos em outras ocorrências de perturbação do sossego e agressão durante esta semana. Essas informações deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Após o crime, um dos autores foi preso. A Polícia deverá investigar a dinâmica da ocorrência e a motivação do homicídio.

A identificação oficial da vítima e demais circunstâncias do caso deverão ser confirmadas pelas autoridades.