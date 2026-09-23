Homem perde R$ 14,8 mil em golpe com falso anúncio de veículo

Por jaruonline.com

Publicada em 23/09/2026 às 09h30

Um homem foi vítima de um golpe envolvendo um falso anúncio de veículo e perdeu R$ 14,8 mil após criminosos se passarem por seu sobrinho durante a negociação. O caso foi registrado pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (22), na zona rural de Theobroma.

Segundo o registro policial, a ocorrência foi registrada às 7h26, na RO-133, Travessão 04, km 08, lado direito, na zona rural do município.

A vítima relatou que encontrou um anúncio de veículo no Facebook e entrou em contato com uma pessoa que afirmava ser o proprietário. Durante a conversa, o suposto vendedor disse que morava em Ji-Paraná e que o veículo estaria em Ariquemes.

Para verificar o automóvel, a vítima pediu que um sobrinho, que estava em Ariquemes, fosse até o local conferir o veículo. Durante esse contato, o golpista conseguiu obter o número de telefone do sobrinho e passou a utilizar a foto de perfil dele, fazendo-se passar pelo familiar.

Acreditando estar conversando com o sobrinho, a vítima recebeu a confirmação de que o veículo havia sido vistoriado e que a negociação poderia prosseguir. Na sequência, realizou dois pagamentos via Pix, sendo um de R$ 8 mil e outro de R$ 6,8 mil, totalizando R$ 14,8 mil.

Após realizar as transferências, a vítima fez uma chamada de vídeo com o verdadeiro sobrinho e descobriu que ele não havia participado da negociação. Foi então que percebeu que havia sido enganada.

Imediatamente, a vítima entrou em contato com o banco Nubank para comunicar a fraude e, posteriormente, procurou a Polícia Militar para registrar a ocorrência. Os comprovantes das transferências foram anexados ao registro e poderão auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado como possível crime de estelionato e deverá ser encaminhado para investigação pelas autoridades competentes.