Porto Velho amplia diálogo nacional sobre controle interno e inovação na gestão pública

Por CGM

Publicada em 23/09/2026 às 11h36

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), participou do XXII Encontro Nacional de Controle Interno, promovido pelo Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci). O evento reuniu especialistas nacionais e internacionais, gestores e auditores para discutir soluções inovadoras, integridade, transparência e o aprimoramento do controle interno na administração pública brasileira.

Representando Porto Velho, participaram do encontro o controlador-geral do Município, Jonhy Milson Oliveira Martins, e a auditora Maria Auxiliadora Papafanurakis. A presença da delegação contribuiu para a troca de experiências e o acompanhamento de práticas adotadas por órgãos de controle de diferentes regiões do país.

A participação também reforça o trabalho desenvolvido pelo Município para fortalecer os mecanismos de controle institucional, aprimorar metodologias e contribuir para uma gestão pública mais eficiente e transparente.

Para o prefeito Léo Moraes, o fortalecimento do controle interno é fundamental para garantir que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade e que os serviços cheguem à população com qualidade.

“Uma gestão eficiente precisa ter planejamento, transparência e mecanismos de controle que garantam a correta aplicação dos recursos públicos. Estamos trabalhando para fortalecer essas estruturas e aprimorar cada vez mais a administração municipal, porque o resultado de uma gestão responsável precisa chegar diretamente à população”.

Reconhecimento e contribuição

Um dos destaques do encontro foi a concessão da Contribuição Honorífica, reconhecimento destinado a personalidades e profissionais que se destacaram pelo aperfeiçoamento contínuo do controle interno e pelo incentivo ao controle social no país.

A iniciativa reforça a importância da atuação das controladorias na construção de mecanismos de integridade, prevenção de irregularidades, combate ao desperdício de recursos públicos e aproximação entre a administração pública e a sociedade.

Durante as discussões, também foi ressaltada a evolução do papel do controle interno, que passou a atuar de forma cada vez mais integrada ao planejamento e à tomada de decisões da administração pública.

Inovação e integração

O XXII Encontro Nacional de Controle Interno também promoveu debates sobre os desafios e as oportunidades para a modernização da governança pública no Brasil.

Entre os principais temas estiveram a utilização de novas tecnologias e ferramentas de análise de dados para o monitoramento de gastos e prevenção de irregularidades; o fortalecimento das ações de integridade, transparência e acesso à informação; a troca de experiências entre controladorias municipais, estaduais e federais; e a criação de estratégias para aproximar os órgãos de controle dos cidadãos.

A participação da CGM no encontro possibilitou o intercâmbio de conhecimentos e experiências que podem contribuir para o aprimoramento das práticas de controle interno em Porto Velho.

A Prefeitura segue buscando fortalecer mecanismos de transparência, integridade e eficiência na administração municipal, com foco na correta aplicação dos recursos públicos e na melhoria dos serviços oferecidos à população.