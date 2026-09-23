Revitalização do espaço histórico avança para entrega no dia 2 de outubro

Por Letícia Regis

Publicada em 23/09/2026 às 11h43

Construído por volta de 1872, durante o primeiro ciclo da borracha, o Casarão dos Ingleses carrega parte importante da história de Porto Velho. Por muitos anos, o espaço foi ponto de encontro para festivais, apresentações de música e dança, reunindo moradores e visitantes em momentos que marcaram a vida cultural da cidade.

Com o passar do tempo, o patrimônio histórico foi deixado de lado. Abandonado e exposto à ação do tempo, furtos e vandalismo, o casarão chegou a um cenário distante daquele vivido em seus períodos de maior movimentação.

Agora, essa história começa a ganhar novos capítulos. A Prefeitura de Porto Velho, em parceria com a Secretaria de Patrimônio da União (SPU/RO) e a Santo Antônio Energia, trabalha na revitalização do espaço, que deverá ser entregue à população como parte das ações em comemoração aos 112 anos da capital.

“Ficamos felizes em acompanhar a evolução dessa reforma. É um trabalho feito por muitas mãos e que, em breve, vai permitir que a população tenha novamente acesso a esse espaço preservado. A nossa expectativa é que o Casarão se torne um importante ponto turístico e cultural, valorizando as raízes e a história de Porto Velho”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Segundo o secretário executivo de Turismo (Semtel), Aleks Palitot, os trabalhos seguem em ritmo acelerado e a previsão é que o espaço seja entregue no dia 2 de outubro.

O secretário de Turismo, Aleks Palitot, explica os avanços na revitalização do Casarão dos Ingleses e a previsão de entrega para 2 de outubro

“Desde o ano passado, a Prefeitura iniciou as tratativas para a revitalização desse espaço. Estamos trabalhando com toda força para devolver esse patrimônio à população. É uma forma de valorizar aqueles que contribuíram para a construção da nossa história e resgatar um lugar que tem grande importância para todos nós”, afirmou.

Resgate histórico

A revitalização do Casarão dos Ingleses também está integrada às ações de recuperação do complexo histórico de Santo Antônio. Os trilhos da região passam por manutenção para receber o passeio de Kalamazoo, uma atração que pretende aproximar moradores e visitantes da história do local.

“Será um pequeno bonde, com capacidade para transportar até dez pessoas por vez, em um percurso de aproximadamente um quilômetro, saindo do Casarão dos Ingleses até a Igreja de Santo Antônio”, explicou o secretário.

Mais do que recuperar uma estrutura antiga, a iniciativa representa a oportunidade de devolver à população um espaço que faz parte da memória de Porto Velho. Aos poucos, o município promove a conexão entre passado e presente, preservando suas raízes para que a história continue fazendo parte do futuro da capital.