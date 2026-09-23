Rondônia fortalece conexões no Inova Amazônia Summit 2026 e inicia preparação para sediar o evento em 2027

Por sebrae-ro

Publicada em 23/09/2026 às 11h53

A participação de Rondônia no Inova Amazônia Summit 2026 marcou um importante capítulo na trajetória do estado dentro da agenda de inovação e bioeconomia da Amazônia. Realizado entre os dias 17 e 19 de setembro, em Rio Branco (AC), o evento reuniu empreendedores, startups, pesquisadores, investidores e instituições de toda a Amazônia Legal para discutir soluções sustentáveis, geração de negócios e o potencial da floresta como vetor de desenvolvimento econômico.

Representando Rondônia, uma delegação com mais de 80 participantes esteve presente no encontro, reunindo empreendedores, startups, lideranças, conselheiros e iniciativas de Indicações Geográficas (IGs). A missão empresarial organizada pelo Sebrae em Rondônia proporcionou acesso à programação técnica, oportunidades de networking, troca de experiências e aproximação com investidores e parceiros estratégicos.

A experiência reforçou uma convicção compartilhada pelos participantes: inovação, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável são caminhos fundamentais para transformar os territórios amazônicos e ampliar oportunidades para quem vive e produz na região.

Durante os três dias de programação, os rondonienses acompanharam debates sobre bioeconomia, mercado de carbono, sustentabilidade, valorização dos conhecimentos tradicionais, turismo, inovação e desenvolvimento territorial. O Summit também promoveu palestras magnas, painéis temáticos, rodadas de negócios e apresentações de startups voltadas para a construção de uma nova economia baseada na biodiversidade amazônica.

Reconhecimento ao evento e expectativa para 2027

A edição de 2026 também representou um momento de transição. Após a realização no Acre, Rondônia se prepara para receber o Inova Amazônia Summit em 2027, consolidando seu protagonismo na construção de soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável da Amazônia.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae em Rondônia, Darci Cerruti, destacou a relevância da iniciativa para toda a região amazônica e agradeceu aos organizadores pela realização do encontro.

"Estamos aqui em Rio Branco, no Acre, participando do Inova Amazônia Summit, um evento importantíssimo para o desenvolvimento da nossa região amazônica. Quero deixar registrado nosso agradecimento e parabenizar o Sebrae Acre e o Sebrae Nacional por esse grandioso evento, realizado em alto nível e sempre voltado ao fortalecimento do empreendedorismo na região. Também quero convidar todo o povo de Rondônia para que, em 2027, possamos receber esse grande evento em nosso estado. Nossa maior alegria será acolher o Inova Amazônia Summit em Porto Velho e contar com a participação dos rondonienses nessa grande mobilização".

Para o diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, a participação da delegação trouxe resultados expressivos e conhecimentos que contribuirão para o fortalecimento dos pequenos negócios rondonienses.

"Todo o Sebrae em Rondônia participou do Inova Amazônia Summit. Trouxemos startups, empreendedores, conselheiros e representantes das Indicações Geográficas. Foi um time grande em uma participação que gerou muitos resultados. Participamos de várias atrações, diversos temas foram discutidos e, com certeza, vamos levar para Rondônia o melhor daquilo que aconteceu aqui para desenvolver ainda mais o nosso estado, os nossos empreendedores e contribuir para o desenvolvimento de Rondônia".

Rondônia apresenta seus talentos e sua diversidade

Entre os destaques da participação rondoniense esteve a presença da cafeicultora, barista e empreendedora indígena Celeste Suruí, reconhecida como a primeira barista indígena do Brasil. Durante o evento, ela apresentou cafés produzidos dentro e fora das comunidades indígenas, incluindo o Café Sarikab, produzido pelo povo Paiter Suruí, da Terra Indígena Sete de Setembro.

"Sou cafeicultora, barista e empreendedora. Vim falar da importância da agricultura familiar dentro das comunidades indígenas. Estou preparando cafés produzidos na região e apresentando o Café Sarikab. Estar aqui não só representando minha comunidade, mas também o povo Paiter Suruí e Rondônia, é um momento muito gratificante", afirmou.

A participação de Celeste Suruí reforçou a diversidade de iniciativas presentes em Rondônia e o potencial dos negócios que unem identidade cultural, inovação e geração de valor a partir dos produtos amazônicos.

Outro representante do estado foi Valdemar Camata Junior, cofundador da startup Coill, de Porto Velho. Participante de diferentes edições do Summit, ele destacou o papel do evento na valorização de quem produz, empreende e desenvolve soluções para a Amazônia.

"Estamos aqui em Rio Branco no Inova Amazônia Summit. Esta é a terceira participação da Coill, depois de Manaus e Macapá. O mais importante é essa comunhão de todos que querem dar visibilidade a quem cuida da Amazônia, cria oportunidades, desenvolve produtos e tecnologias. É uma forma de mostrar ao Brasil e ao mundo a força de quem vive aqui e produz tudo de bom que a Amazônia tem".

A próxima conexão da Amazônia acontece em Rondônia

A experiência vivida no Acre deixa um legado importante para a construção da edição de 2027. Ao acompanhar a realização do evento, fortalecer relacionamentos e ampliar a integração com outros estados amazônicos, Rondônia inicia os preparativos para receber empreendedores, investidores, pesquisadores e instituições de toda a região.

Mais do que sediar um evento, o estado se prepara para apresentar suas experiências, potencialidades e iniciativas inovadoras ligadas à bioeconomia, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento sustentável.

Em 2027, Rondônia será o estado anfitrião do Inova Amazônia Summit. A data, o município-sede e outros detalhes da próxima edição ainda serão definidos. O que já está certo é que a próxima grande conexão da Amazônia acontecerá em solo rondoniense.