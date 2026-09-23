Saiba como acessar os serviços de saúde pelo PVH+

Por Helen Paiva

Publicada em 23/09/2026 às 11h40

Saber onde buscar atendimento, quais documentos apresentar e como consultar o resultado de um exame pode ficar mais simples com o PVH+. A plataforma da Prefeitura de Porto Velho reúne serviços e orientações da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), disponíveis pelo celular ou pelo navegador.

Na categoria “Saúde”, o cidadão encontra informações sobre consultas, exames, medicamentos, vacinação, saúde mental, atendimento de urgência e serviços para mães e bebês. Ao selecionar uma opção, é possível verificar as orientações, os requisitos e os canais de atendimento disponíveis.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destaca que reunir essas informações ajuda a população a encontrar os serviços e saber como buscar atendimento.

“Muitas vezes, a pessoa precisa de um serviço, mas não sabe qual unidade procurar ou quais documentos levar. Reunir essas orientações em um só lugar ajuda o cidadão a encontrar o caminho para o atendimento. Por isso, queremos que a população conheça e utilize as ferramentas disponíveis no PVH+.”

COMO ACESSAR

O aplicativo PVH+ é gratuito e está disponível para celulares Android e iPhone. Quem ainda não tem pode procurar pelo nome nas lojas Google Play ou App Store. Os links para instalação também estão disponíveis no portal oficial do PVH+.

Outra possibilidade é utilizar a plataforma diretamente pelo navegador do celular ou do computador, sem precisar instalar o aplicativo.

No portal, o cidadão deve acessar a “Carta de Serviços ao Usuário” e selecionar a categoria “Saúde”. Depois, basta escolher o assunto desejado e abrir o serviço para consultar as informações. Também é possível utilizar o campo de busca.

RESULTADOS DE EXAMES

Entre as ferramentas disponíveis está o acesso aos resultados de exames laboratoriais da rede municipal vinculados ao Laboratório Municipal (LAM).

Para consultar, o cidadão deve localizar a opção “Consultar resultado de exames laboratoriais”, na área de exames, e selecionar “Acessar Serviço”. O acesso direciona ao sistema Meu Exame, onde o usuário deve entrar com seu cadastro ou realizar o primeiro cadastro, conforme as orientações da página.

Após entrar, é necessário localizar a requisição e a data correspondentes ao comprovante entregue pela unidade de saúde. Ao lado da data, a opção de download, identificada por uma seta para baixo, permite baixar o resultado.

Quem precisar retirar o documento presencialmente pode procurar o LAM ou uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com Cartão SUS e documento com foto.

ORIENTAÇÕES PARA O ATENDIMENTO

Além dos exames, a plataforma apresenta informações sobre como solicitar consulta médica na UBS, atendimento odontológico, consultas com especialistas e medicamentos da Farmácia Básica.

Cada serviço possui uma forma de acesso. Algumas opções direcionam para ferramentas online; outras informam onde o cidadão deve comparecer e o que precisa apresentar. Por isso, é importante ler as instruções do atendimento escolhido.

Na opção sobre posição na fila de espera para consultas ou exames, por exemplo, a orientação é procurar o setor de regulação da UBS solicitante, levando Cartão SUS e documento com foto.

Ao falar sobre o PVH+, o prefeito Léo Moraes destacou a importância de facilitar o acesso da população aos serviços municipais.

“Nosso compromisso é facilitar a vida das pessoas. O PVH+ coloca a Prefeitura na palma da mão do cidadão.”

Os serviços e as orientações podem ser consultados no aplicativo ou pelo portal PVH+.