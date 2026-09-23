Secretaria de Desenvolvimento realiza entrega de carteirinhas que garantem atendimento preferencial a pessoas com autismo e fibromialgia

Por ASSESSORIA

Publicada em 23/09/2026 às 12h02

Em Jaru, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e fibromialgia têm assegurado o direito ao atendimento preferencial em diversos serviços públicos e privados.

Para garantir o acesso a esse direito, a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realiza a emissão de carteiras de identificação destinadas a esses públicos.

A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) contribui para assegurar atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso aos serviços públicos e privados, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Já a Carteirinha da Pessoa com Fibromialgia, instituída por meio da Lei Municipal nº 4.002, de 1º de abril de 2025, além de dar visibilidade às pessoas diagnosticadas com a condição, garante prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e privados do município e de seus distritos, incluindo unidades de saúde, bancos, farmácias, entre outros serviços.

De acordo com a primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, a última remessa de documentos emitidos já está disponível para retirada na Semdes. “Nossa equipe está entrando em contato com os solicitantes para informar que as carteirinhas já estão disponíveis e podem ser retiradas”, destacou.

A retirada deve ser realizada na sede da Semdes, localizada na Avenida Rio Branco, nº 1444-B, Setor 01. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 99260-1547.