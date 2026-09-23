Acir Gurgacz defende pavimentação da BR-080 para ligar Rondônia à rota de exportação pelo Pacífico

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 11h52

A Ponte Binacional em Guajará-Mirim abre a perspectiva de uma nova rota comercial para Rondônia. Mas, para o candidato ao Senado Acir Gurgacz (PDT), o estado precisa investir também nas estradas que darão acesso a essa ligação. Entre as prioridades defendidas por ele está a pavimentação da BR-080, entre Ariquemes e Nova Mamoré.

Acir considera o asfaltamento uma obra estratégica para o futuro do estado. A proposta é fortalecer a ligação rodoviária com a região de fronteira e criar condições para que a produção rondoniense utilize o novo caminho de exportação em direção ao Pacífico.

“Tem uma proposta que está na minha cabeça já há muito tempo e que eu não posso sair daqui sem falar: é o asfaltamento da 080”, declarou o candidato. Ao relacionar a rodovia à construção da Ponte Binacional, ele destacou a importância da infraestrutura para transformar a nova ligação em desenvolvimento econômico.

A pavimentação também pode ampliar as alternativas de transporte para produtores e empresas de Rondônia. Na avaliação de Acir, preparar essa conexão é parte do trabalho necessário para que o estado alcance novos mercados e aproveite sua posição geográfica.

A ponte pode abrir a rota. A BR-080 pavimentada pode colocar Rondônia nela. É por isso que Acir defende o asfaltamento do trecho como uma prioridade para o desenvolvimento e para as exportações do estado.