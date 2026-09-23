Quase 1,5 kg de drogas e apreendida em transportador em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 23/09/2026 às 09h15

Uma quantidade de skunk, com peso aproximado de 1,225 kg, foi apreendida pela Polícia Militar em uma transportadora localizada em Ji-Paraná, Rondônia.

Segundo informações repassadas pela polícia, o entorpecente havia sido enviado de Ji-Paraná com destino ao Rio Grande do Sul. A encomenda chegou ao destino, porém teria retornado após o destinatário supostamente não foi localizado.

De volta a Ji-Paraná, o pacote permaneceu na transportadora e acabou sendo identificado e apreendido pela Polícia Militar. Ainda conforme as informações policiais, a encomenda estava sendo rastreada, o que teria permitido o acompanhamento do trajeto até a apreensão do entorpecente.

A droga foi recolhida e apresentada às autoridades na UNISP para os procedimentos cabíveis. As circunstâncias do envio e a identificação do responsável pelo material deverão ser investigadas.