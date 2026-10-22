Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (22)

A três dias do segundo turno das eleições gerais, confira a agenda de campanha dos candidatos à presidência da República nesta quinta-feira (22):
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato à reeleição tirou o dia para gravação de propaganda eleitoral.
Flávio Bolsonaro (PL)
Sem agenda pública durante o dia, candidato faz live no YouTube às 19h, com transmissão pelo canal TV Celular Flávio Bolsonaro.
A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.
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