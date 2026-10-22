Rico Melquiades expõe print e detona Cariúcha:

Por IG

Publicada em 22/10/2026 às 10h54

O influenciador Rico Melquiades resolveu se manifestar após a polêmica envolvendo Cariúcha nos bastidores do programa "SuperPop", da Rede TV!. O humorista, que participaria das gravações da atração na quarta-feira (21), foi surpreendido pelo cancelamento e decidiu expor a apresentadora.

Por meio dos Stories do Instagram, Rico afirmou que Cariúcha estava ciente de sua participação no programa, informação que contradiz uma entrevista concedida ao jornalista Leo Dias, em que ela afirmou que foi pega de surpresa com a presença do influenciador no estúdio.

Cariucha, sua cobra, eu acreditava em você e ainda cogitei que fosse algo da sua direção, mas você arquitetou tudo! Pois agora vou lhe desmascarar, sua falsaRico.

Na sequência, o influenciador desmentiu a versão de Cariúcha e afirmou que havia trocado mensagens com ela na noite anterior. "Ela sabia que eu ia estar [no programa] sim. Eu mandei mensagem para ela ontem de noite", disse.

O influenciador ainda publicou uma imagem da suposta conversa que teve com a apresentadora, em que eles falam sobre a gravação e interagem de forma amistosa. No bate-papo, Cariúcha chega, inclusive, a se referir ao famoso como "amor".

Rico ainda rebateu a informação de que a apresentadora teria saído do estúdio chorando após notar sua presença no local."Ela falou que me viu lá no palco e saiu chorando. Mentira! Eu nem cheguei a chegar no palco dela. Eu nem cheguei a ir lá. Ela não me viu. Eu não vi ela. Eu nem cheguei a entrar na emissora", afirmou.

Rico Melquiades debocha da audiência do "SuperPop"

Em seu desabafo, Rico Melquiades chegou a comparar os índices de audiência conquistados pelo "SuperPop"com as visualizações de seus Stories do Instagram. Segundo ele, a atração comandada por Cariúcha não chega nem à metade dos números conquistados por ele mesmo nas redes sociais.

"Nem audiência o programa dela tem. Eu estava indo lá por pena. A única vez que o programa dela teve audiência foi quando eu fui lá, que saiu cortes em toda a internet. Ela nunca teve isso na vida dela. O programa dela bate 0,5 pontos [de audiência]. Vocês sabem o que é isso? Não é nem um milhão de pessoas assistindo o programa dela. Os meus Stories têm mais audiência do que o programa dela", afirmou.