Entregador de leite morre em acidente com carreta no Anel Viário de Ji-Paraná

Por noticiasurgentes.com

Publicada em 22/10/2026 às 09h00

Um homem identificado apenas como Nilsinho, conhecido na região como leiteiro, morreu na manhã desta quinta-feira (22) após uma carreta carregada de bovinos tombar sobre a motocicleta que ele conduzia, no Anel Viário de Ji-Paraná (RO).

De acordo com as primeiras informações, a carreta seguia no sentido ao município de Ouro Preto do Oeste. O acidente aconteceu nas proximidades do acesso à Linha Itapirema, na área rural, em um trecho com um possível declive.

No momento em que a carreta tombou, o motociclista passava pelo local com uma carretinha acoplada à moto, transportando galões de leite. Com o tombamento, ele acabou ficando preso sob o veículo de carga e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Nova 364 e Polícia Técnico-Científica (Politec) foram mobilizadas para atender à ocorrência.

Devido à posição em que o corpo ficou preso, foi necessário utilizar um caminhão do tipo munck para levantar a carreta e permitir a retirada da vítima, que estava prensada entre as rodas do veículo e um barranco.

Até o momento, a identificação do motorista da carreta não foi divulgada. A PRF ficará responsável pelo registro da ocorrência na delegacia de Ji-Paraná, e as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.