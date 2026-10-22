Operação do GAPE impede execução de três presos amarrados dentro do presídio 603

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/10/2026 às 09h30

PORTO VELHO, RO – Três detentos que estavam amarrados dentro de celas do Presídio Jorge Thiago Aguiar Afonso, conhecido como “603”, em Porto Velho, foram resgatados durante uma operação emergencial da Polícia Penal na tarde de quarta-feira (21). Conforme informações divulgadas pelo Rondôniaovivo, os presos estavam sob ameaça de execução por integrantes de uma facção criminosa rival.

A intervenção foi conduzida pelo Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE), mobilizado em meio a um cenário de tensão na unidade prisional. Durante a entrada dos policiais penais, os três apenados foram encontrados imobilizados, situação que levou ao resgate dos detentos.

A operação ocorreu depois de uma sequência de episódios violentos registrados no estabelecimento penal. Nas 48 horas anteriores, um preso havia sido morto e outros dois foram espancados em confrontos envolvendo integrantes de organizações criminosas adversárias.

Além de impedir novas mortes, a atuação do GAPE teve como finalidade controlar os episódios de violência no presídio e identificar materiais proibidos mantidos pelos internos. Entre os objetos procurados estavam armas artesanais conhecidas como “chuchos”, utilizadas no ambiente carcerário.

Segundo as informações publicadas, a ação também foi direcionada à identificação de presos que estivessem sob ameaça imediata de morte. A localização dos três detentos amarrados permitiu a intervenção dos policiais antes que as execuções apontadas pela reportagem fossem concretizadas.

A ocorrência foi registrada na unidade prisional Jorge Thiago Aguiar Afonso, localizada na capital de Rondônia, durante a operação realizada na quarta-feira.