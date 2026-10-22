Motorista fica ferido após caçamba tombar na BR-364 em Porto Velho

O grave acidente aconteceu por volta das 06h da manhã desta quinta-feira (22), na BR-364, próximo a entrada da Estrada dos Periquitos, em Porto Velho.
De acordo com informações apuradas pelo site PVH Notícias, a caçamba seguia sentido Trevo do Roque, quando o motorista desviou de um carro que fazia o “retorno do índio”, e acabou saindo da pista e tombando as margens da rodovia.
Segundo testemunhas, o motorista da caçamba sofreu uma lesão na cabeça e foi socorrido por uma equipe de resgate da concessionária Nova 364. A PRF ficou responsável pelo registro da ocorrência.
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