Motorista fica ferido após caçamba tombar na BR-364 em Porto Velho

Por pvhnoticias.com

Publicada em 22/10/2026 às 09h15

O grave acidente aconteceu por volta das 06h da manhã desta quinta-feira (22), na BR-364, próximo a entrada da Estrada dos Periquitos, em Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pelo site PVH Notícias, a caçamba seguia sentido Trevo do Roque, quando o motorista desviou de um carro que fazia o “retorno do índio”, e acabou saindo da pista e tombando as margens da rodovia.

Segundo testemunhas, o motorista da caçamba sofreu uma lesão na cabeça e foi socorrido por uma equipe de resgate da concessionária Nova 364. A PRF ficou responsável pelo registro da ocorrência.