FFER apresenta bola oficial do futebol Rondoniense para a temporada 2027

Por FFER

Publicada em 22/10/2026 às 09h44

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia anunciou nesta quarta feira a nova bola oficial para a temporada 2027, a partir do dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro do próximo ano, a bola Dualt estará presente em todas as competições do calendário da FFER desde as competições profissionais e amadoras, masculina e feminina. A estreia da Dualt Velox Pró Hibrid será na principal competição da entidade, no Rondoniense Série A 2027.

A Bola de Futebol de Campo Dualt Velox Pró faz parte da linha profissional da Dualt e é a escolha ideal para jogadores que buscam alto desempenho em jogos e treinos. Desenvolvida especialmente para o Futebol de Campo em gramados naturais, conta com construção Termofusion (sem costuras) e laminado em PU, oferecendo excelente toque, controle e resistência para acompanhar a intensidade das partidas.

A Velox Pró Campo Adulto é testada, aprovada e utilizada em competições como a Liga Ceará, Liga Pernambucana e de Liga Goiás, reforçando seu posicionamento como uma bola profissional para o Futebol de Campo também no futebol de Rondônia, "a gente vem trabalhando sempre em busca do melhor para o nosso futebol, há pouco mais de dois meses para o início da nossa principal competição já temos a bola oficial das competições da FFER definida, é uma bola muito bem aceita no mercado pela ótima qualidade, está em grandes competições Brasil a fora, então tenho certeza que a bola Dualt Velox Pró Hbrid só vem acrescentar, dar força e qualidade para o futebol de Rondônia", frisou Bruno Costa.

No próximo dia 29 de outubro acontece na sede FFER o congresso técnico do Rondoniense 2027, momento que será definido o início e formato da principal competição do Estado de Rondônia, com a participação do Guaporé Futebol Clube, Rondoniense Social Clube, Ji-Paraná Futebol Clube, Gazin Porto Velho Esporte Clube, Sport Club Genus de Porto Velho, Barcelona de Rondônia, Vilhena Esporte Clube e Rolim de Moura Esporte Clube.