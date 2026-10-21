Rondônia conquista primeira medalha nos Jogos da Juventude 2026 com prata no triatlo

Por secom

Publicada em 21/10/2026 às 14h16

O estudante-atleta Guilherme dos Santos, de 16 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor João Bento da Costa, em Porto Velho, conquistou a medalha de prata no triatlo nos Jogos da Juventude 2026, em Foz do Iguaçu. O resultado representa a primeira medalha de Rondônia na competição nacional, que reúne atletas de até 17 anos de todo o país.

Estudante-atleta Larissa Petrillo, alcançou o 5º lugar

Na disputa feminina, a estudante-atleta Larissa Petrillo, de 16 anos, de Vilhena, também representou o estado e alcançou o 5º lugar.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da conquista para o esporte e para a juventude do estado. “É motivo de orgulho ver nossos estudantes representando Rondônia em uma competição nacional e conquistando resultados importantes. O esporte contribui para a formação dos jovens, incentiva a disciplina e mostra que dedicação e persistência podem abrir caminhos para novas oportunidades”, evidenciou.

O coordenador de Arte, Cultura e Esporte Escolar da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Alan Raniere, salientou a importância do resultado para o esporte escolar rondoniense. “Essa medalha demonstra o potencial dos nossos estudantes-atletas, reforçando o incentivo à prática esportiva nas escolas. A conquista também valoriza a dedicação dos jovens e o trabalho dos profissionais que acompanham sua preparação.”

PREPARAÇÃO

Estudante-atleta Guilherme dos Santos, conquistou medalha de prata no triatlo

Guilherme dos Santos dedicou a conquista à família e ao treinador, ressaltando a rotina de preparação para a competição. “Dedico essa medalha à minha família e ao meu treinador, que estiveram comigo durante essa caminhada. Eu me preparei bastante, treinando todos os dias e estou muito feliz por conseguir esse resultado e representar Rondônia” destacou.

COMPETIÇÃO ESPORTIVA NACIONAL

Os Jogos da Juventude 2026 são uma das principais competições esportivas escolares do país e reúnem estudantes de até 17 anos em diferentes modalidades. A participação rondoniense é formada por atletas classificados em competições escolares estaduais, que representam seus municípios e o estado na etapa nacional.