Cacoal entrega três viaturas para fiscalização de trânsito nesta quarta-feira

Por Assessoria

Publicada em 21/10/2026 às 14h35

A Prefeitura de Cacoal entrega nesta quarta-feira, 21, três viaturas à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semttran). A entrega será realizada às 9h, no Complexo Beira Rio Genézio Lima.

As picapes Toro serão destinadas ao trabalho das equipes de trânsito do município. Os veículos darão suporte ao deslocamento dos agentes e às atividades operacionais da secretaria.

Para o prefeito Tony Pablo de Castro Chaves, a estrutura de trabalho das equipes é fundamental para a prestação de serviços à população.

“Esses veículos representam melhores condições de trabalho para os nossos servidores e mais agilidade no atendimento à população. Investir na estrutura da secretaria é contribuir para que as equipes possam atuar com eficiência e ajudar a tornar o trânsito mais seguro para todos”, afirmou.

A fiscalização de trânsito atua na orientação aos usuários das vias, na verificação do cumprimento das regras de circulação e na prevenção de situações que comprometam a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.