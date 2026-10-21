Ciclone monstro atinge ventos de quase 300 km/h e ameaça Taiwan e China

Por G1

Publicada em 21/10/2026 às 15h29

O supertufão Champi, de categoria 5, se tornou a tempestade mais forte de 2026 em termos de velocidade máxima sustentada do vento, atingindo quase 185 milhas por hora (o equivalente a quase 300 km/h).

Champi, conhecido como 'Ciclone Monstro', atingiu essa intensidade ao se deslocar sobre o Mar das Filipinas, a leste das Filipinas e a sudeste de Taiwan, mas a sua trajetória exata continua incerta. Alguns modelos de previsão indicavam que Champi continuaria em direção a Taiwan e depois à China, enquanto outros indicam que ele deverá virar para nordeste em direção ao Japão.

Após se formar como uma tempestade tropical na última quinta-feira, Champi levou menos de dois dias para se intensificar, atingindo a força equivalente a um furacão de categoria 4. A tempestade avançou para noroeste através do Oceano Pacífico e chegou a ficar a menos de 16 quilômetros de Guam no sábado.

Imagens divulgadas hoje mostram mais de 1.000 barcos de pesca atracados no porto de pesca de Ruoshan, na cidade chinesa de Shitang, para se protegerem do tufão. As autoridades locais organizaram o regresso das embarcações ao porto como medida de precaução contra a aproximação do tufão.

Esta é a terceira vez que Champi atinge o equivalente a um furacão de categoria 5. A primeira vez foi seis horas depois de passar por Guam, em 17 de outubro, com ventos sustentados de cerca de 265 km/h. Em seguida, enfraqueceu brevemente antes de se intensificar novamente para a categoria 5 no dia seguinte.

Os ventos sustentados de Champi ultrapassaram os 290 km/h atingidos pelo furacão Polo, no México, em setembro, mas permaneceram abaixo do recorde de 346 km/h estabelecido pelo furacão Patricia em 2015. Ainda assim, é o quarto ciclone de categoria 5 da temporada no Oceano Pacífico ocidental e o sétimo do mundo este ano.

Apelidado por alguns serviços de meteorologia como 'ciclone monstro', Champi pode levar ondas gigantes, chuvas torrenciais e "ventos potencialmente destrutivos" a diferentes regiões da Ásia nos próximos dias, alerta a MetSul Meteorologia.