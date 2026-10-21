Neném fala sobre novo namoro após fim de casamento de 14 anos

Neném, 51 anos, da dupla com Pepê, 51 anos, está vivendo uma nova fase na vida amorosa após o fim de seu casamento de 14 anos com Thais Baptista. A cantora assumiu o relacionamento com a tatuadora Dani Gal nas redes sociais e falou sobre o novo romance ao interagir com os seguidores.
Na ocasião, ela afirmou estar pronta para seguir em frente e relembrou um conselho que recebia da mãe.
Estou prontíssima. Como minha mãe dizia: um amor cura o outro. Não chorem e sofram por alguém que não te mereça. Vá em frente e seja feliz.Neném, da dupla com Pepé.
Neném assume namoro com tatuadora
O novo relacionamento foi anunciado por meio de postagens nas redes sociais. Dani Gal compartilhou uma foto ao lado da cantora e se declarou. "Minha vida", escreveu. Neném também publicou um registro da namorada e disse: “Minha índia”.
Reprodução/Instagram
Neném e Dani Gal
As duas ainda apareceram usando anéis de compromisso. De acordo com informações, Dani trabalha como tatuadora e costuma compartilhar nas redes sociais registros de seu trabalho, treinos e momentos da vida pessoal.
Reprodução/Instagram
Neném e Dani Gal
Cantora terminou casamento de 14 anos em agosto
O novo namoro veio a público menos de dois meses depois de Neném e Thais Baptista anunciarem o fim do relacionamento. O término foi comunicado em 29 de agosto, em uma publicação conjunta nas redes sociais.
Leia também
Malévola paga fiança e deixa prisão no Egito
Sabina Simonato comete gafe ao vivo na Globo: "É o horário"
Felipe Neto se revolta com desabafo de Felca: "Tomar no c*"
Na ocasião, as duas afirmaram que a decisão foi tomada depois de conversas e reflexões sobre o futuro da relação. Elas também pediram respeito à privacidade e ressaltaram que não havia necessidade de escolher lados ou apontar culpados.
Reprodução das Redes Sociais
Influenciadora Thais Baptista e cantora Neném
“Hoje, depois de muitas conversas e reflexões, entendemos que nossos caminhos precisam seguir direções diferentes”, dizia um trecho do comunicado.
Neném e Thais são mães de Valentina, de 8 anos. No anúncio da separação, elas destacaram a filha como o bem mais precioso da família e afirmaram que continuariam valorizando a história que construíram juntas.
Depois do término, a compositora falou publicamente sobre a relação e afirmou acreditar que foi traída pela ex-companheira. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, ela questionou a rapidez com que Thais assumiu um relacionamento com outro homem e levantou a suspeita de que o envolvimento teria começado antes do fim do casamento.
“Com certeza houve traição”, declarou Neném na ocasião. Apesar de todo esse climão, agora, com o namoro com Dani Gal, a famosa demonstra estar disposta a iniciar uma nova etapa da vida pessoal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!