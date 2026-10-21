MC Mirella segue no topo da Privacy  e lidera ranking de setembro

Por IG

Publicada em 21/10/2026 às 15h59

MC Mirella segue chamando a atenção do público. A cantora e influenciadora conquistou novamente o primeiro lugar no ranking dos perfis mais acessados da Privacy, referente a setembro de 2026. O levantamento, divulgado no dia 15 de outubro, reúne os dez nomes que mais receberam acessos na plataforma durante o mês.

Conhecida pela carreira no funk e pela participação em A Fazenda 12, da Record, em 2020, Mirella também costuma virar assunto por sua vida pessoal. A cantora já protagonizou polêmicas envolvendo o relacionamento com o dançarino Dynho Alves, marcado por separações, reconciliações e repercussões nas redes sociais.

Um dos episódios mais comentados aconteceu durante A Fazenda 13, em 2021, quando a proximidade de Dynho com a influenciadora Sthe Matos dentro do reality provocou uma crise no relacionamento. O assunto voltou a repercutir em 2025, após declarações da funkeira sobre o episódio.

Mãe de Serena, nascida em dezembro de 2023, Mirella também passou a dividir a rotina entre a maternidade, a carreira musical e a produção de conteúdos exclusivos.

A cantora já figurava entre os perfis mais acessados da Privacy em anos anteriores. Em junho de 2026, chegou a perder a liderança para Marry Jane, influenciadora que ganhou notoriedade após assumir um relacionamento com Manoel Gomes, conhecido pelo sucesso de “Caneta Azul”.

No entanto, Mirella recuperou o primeiro lugar em julho e voltou a liderar os levantamentos de agosto e setembro.

Beiçola da Privacy também aparece entre os destaques

Além de Mirella, outro nome conhecido das redes sociais aparece na lista: Martina Oliveira, popularmente chamada de “Beiçola da Privacy”, que ocupa a quinta posição.

A influenciadora ganhou repercussão na internet pelo apelido inspirado no personagem interpretado por Marcos Oliveira na série A Grande Família. Ela também chamou atenção ao ajudar financeiramente o ator, que enfrentou dificuldades econômicas.

Na segunda colocação do ranking de setembro aparece Fred Barreto, seguido por Camila Becker, em terceiro lugar. Leticia Disher ocupa a quarta posição.

Confira os dez perfis mais acessados da Privacy em setembro de 2026

1. MC Mirella

2. Fred Barreto

3. Camila Becker

4. Leticia Disher

5. Martina Oliveira

6. Ester Muniz

7. Mari Ávila

8. Kerolay Chaves

9. Jefão

10. Brida Nunes