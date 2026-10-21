Saiba o que estudar para disputar uma das 2.248 vagas na Saúde de Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 21/10/2026 às 16h36

Quem pretende conquistar uma vaga no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Porto Velho precisa organizar os estudos e ficar atento ao conteúdo do edital. Ao todo são 2.248 oportunidades, entre vagas imediatas e cadastro de reserva, para diferentes níveis de escolaridade.

A prova objetiva está prevista para o próximo dia 13 de dezembro de 2026, sob organização do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

Em Língua Portuguesa, os candidatos devem revisar interpretação de textos, ortografia, acentuação, crase, pontuação, concordância e regência. Já na Matemática e Raciocínio Lógico, a preparação deve incluir porcentagem, regra de três, razão e proporção, juros simples e problemas envolvendo lógica.

A legislação também merece atenção. O conteúdo inclui as leis federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, que regulamentam aspectos do Sistema Único de Saúde (SUS), além do Decreto nº 7.508/2011. Também entram no programa a Lei Orgânica de Porto Velho, o regime jurídico dos servidores municipais e o plano de carreira da Saúde.

Os conhecimentos específicos variam conforme o cargo e abrangem conteúdos técnicos relacionados à formação e às atribuições de cada profissão. Por isso, é importante consultar o Anexo IV do edital e priorizar os assuntos exigidos para a vaga pretendida.

A recomendação é combinar leitura da teoria, revisão das leis e resolução de questões de concursos anteriores do IBGP. Simulados também ajudam a identificar dificuldades e melhorar o controle do tempo durante a prova.

O prefeito Léo Moraes desejou boa preparação aos candidatos e destacou a importância da oportunidade para quem busca ingressar no serviço público municipal.

“Desejo bons estudos e boa sorte a todos os inscritos. Sei que cada candidato tem seus sonhos e está se dedicando para conquistar uma vaga. Que todos tenham foco, tranquilidade e confiança na hora da prova”.

Os candidatos devem acompanhar o edital e possíveis retificações no site oficial da banca organizadora.

Confira edital (Semusa): https://www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/12E00984