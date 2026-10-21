Mais seis ruas recebem serviços de tapa-buracos no bairro Cohab

Por Letícia Regis

Publicada em 21/10/2026 às 16h41

Garantir ruas em melhores condições de circulação é uma medida que contribui diretamente para a rotina de quem vive e trabalha em Porto Velho. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), iniciou mais uma etapa dos serviços de tapa-buracos no bairro Cohab, Zona Sul da capital, com intervenções em seis vias da região.

Os trabalhos começaram pelas ruas Arruda, Caracol, Quebra Pedra, Rosa Vermelha, Alecrim e Escarola. A ação busca recuperar trechos danificados pelo desgaste da pavimentação, proporcionando melhores condições de tráfego e mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

O serviço faz parte das ações de manutenção da infraestrutura urbana realizadas pela Prefeitura, com atenção às necessidades dos bairros e aos problemas que afetam o deslocamento diário da população.

O prefeito Léo Moraes destaca que a conservação das ruas é fundamental para melhorar a mobilidade e oferecer mais qualidade de vida aos moradores.

“Cuidar das ruas é cuidar das pessoas. Sabemos que uma via em boas condições faz diferença na rotina de quem precisa sair de casa. Nosso compromisso é continuar avançando com os serviços de infraestrutura, atendendo às necessidades da população e levando melhorias para os bairros de Porto Velho”.

A recuperação dos trechos danificados contribui para reduzir os transtornos enfrentados por quem utiliza essas vias diariamente. Os reparos também ajudam a conservar o pavimento e a evitar que os danos existentes se agravem com o tráfego de veículos.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, reforça que os trabalhos seguem um planejamento voltado à manutenção das vias e à continuidade dos serviços em diferentes regiões da capital.

“Estamos dando continuidade aos serviços de tapa-buracos para melhorar as condições de circulação e atender às demandas da população. Nosso trabalho é manter as equipes em campo, avançando pelos bairros e buscando soluções para os problemas encontrados nas ruas. Sabemos que essas melhorias fazem diferença no dia a dia de todos que utilizam essas vias”.

Os serviços no bairro Cohab integram o planejamento de manutenção da Seinfra, que prevê a atuação das equipes em diferentes pontos da capital, conforme as necessidades identificadas nas vias.

A Prefeitura de Porto Velho mantém os trabalhos de tapa-buracos em diferentes regiões da cidade, de acordo com o cronograma de serviços e as demandas de manutenção identificadas pelas equipes técnicas.