Escola Chapeuzinho Vermelho prepara Feira Cultural com apresentações e valorização da diversidade

Por Semed

Publicada em 21/10/2026 às 16h13

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Chapeuzinho Vermelho, em Porto Velho, realiza, no dia 23 de outubro, uma Feira Cultural com programação voltada à valorização da cultura, do conhecimento e do protagonismo dos estudantes. O evento acontecerá em dois períodos: das 8h às 11h, pela manhã, e das 14h às 17h, à tarde, na própria unidade escolar, localizada na rua Lúcia de Carvalho, nº 5417, bairro Teixeirão.

Durante a feira, os estudantes terão a oportunidade de apresentar trabalhos, pesquisas, produções e atividades desenvolvidas ao longo do projeto, transformando o espaço escolar em um ambiente de troca de conhecimentos e valorização das diferentes manifestações culturais. A iniciativa também busca aproximar as famílias do cotidiano escolar e mostrar, de forma prática, o aprendizado construído pelos alunos dentro e fora da sala de aula.

Para o prefeito Léo Moraes, a valorização da cultura no ambiente escolar contribui para o desenvolvimento dos estudantes e amplia as oportunidades de aprendizagem.

“Valorizar a cultura dentro das escolas é ampliar o aprendizado e incentivar nossos estudantes a desenvolverem a criatividade, a autonomia e o protagonismo”, destaca o prefeito.

A Feira Cultural permite que os estudantes compartilhem com a comunidade escolar os conhecimentos adquiridos durante as atividades pedagógicas, por meio de apresentações e produções que valorizam a participação dos alunos.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, ressalta que iniciativas como essa contribuem para uma educação mais participativa e significativa.

“A escola é um espaço de aprendizagem, mas também de cultura, convivência e construção de valores. Quando o estudante participa, pesquisa e apresenta aquilo que produziu, ele desenvolve diferentes habilidades e fortalece sua autonomia. A Feira Cultural representa esse compromisso com uma educação que vai além da sala de aula”, afirma o secretário.

A realização da atividade reforça a importância de projetos pedagógicos que estimulem a participação dos estudantes e aproximem o conteúdo trabalhado em sala de aula da realidade e da cultura vivenciada pela comunidade.

À frente da unidade, a gestora Cirlene Pantoja Monteiro Lima destaca que a Feira Cultural é um momento de integração e de valorização do trabalho realizado por toda a comunidade escolar.

“A Feira Cultural é uma oportunidade para nossos alunos mostrarem aquilo que aprenderam, desenvolverem a criatividade e perceberem que eles também são protagonistas na construção do conhecimento. É um momento de muito aprendizado, mas também de integração entre estudantes, professores, famílias e toda a escola”, destaca Cirlene Pantoja.

A participação das famílias também faz parte da proposta do evento, que abre espaço para acompanhar as produções dos alunos e conhecer as atividades desenvolvidas pelos professores ao longo do projeto.

A Feira Cultural será aberta à comunidade escolar no dia 23 de outubro, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na EMEIEF Chapeuzinho Vermelho, localizada na rua Lúcia de Carvalho, nº 5417, bairro Teixeirão.