Motocicletas estão envolvidas em 82% dos acidentes de trânsito atendidos pelo Samu em Setembro

Por Jhon Silva

Publicada em 21/10/2026 às 16h33

Dos 353 atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) relacionados a acidentes de trânsito em Porto Velho durante o mês de setembro, 292 envolveram motocicletas. O número representa 82,72% das ocorrências desse tipo registradas no período e chama a atenção para os riscos enfrentados diariamente por quem utiliza a motocicleta como meio de transporte ou instrumento de trabalho.

Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e mostram a demanda provocada pelos acidentes de trânsito nas equipes de urgência e emergência da capital. Somente em setembro, o Samu recebeu 2.319 chamados, dos quais 353 estavam relacionados a ocorrências no trânsito.

O levantamento também aponta que os atendimentos envolvendo motocicletas corresponderam a 46,20% de todos os atendimentos por trauma realizados pelo serviço no mesmo período.

AUMENTO NOS ACIDENTES DE TRÂNSITO

A evolução dos registros revela um crescimento dos chamados relacionados a acidentes de trânsito ao longo dos últimos meses.

Em janeiro, o Samu contabilizou 184 ocorrências dessa natureza. Fevereiro teve 174 registros e março, 169. Em abril, foram 197 atendimentos, seguidos por 211 em maio, 223 em junho e 225 em julho.

A partir de agosto, o aumento ficou mais evidente. O serviço registrou 274 ocorrências naquele mês e chegou a 353 em setembro, maior número mensal do período analisado.

Na comparação entre janeiro e setembro, houve crescimento de aproximadamente 92% nos atendimentos relacionados a acidentes de trânsito.

Os números reforçam a necessidade de atenção ao comportamento de motoristas e motociclistas, principalmente em vias com grande circulação de veículos.

MOTOCICLISTAS

Por não contarem com a mesma proteção física oferecida por um automóvel, os motociclistas ficam mais expostos a lesões em colisões e quedas.

Entre os cuidados recomendados estão o uso correto do capacete, o respeito aos limites de velocidade, a manutenção de distância segura dos demais veículos e a atenção aos cruzamentos.

Ultrapassagens perigosas, uso do celular durante a condução, avanço do sinal vermelho e direção sob efeito de álcool são comportamentos que aumentam o risco de acidentes.

O prefeito Léo Moraes destacou que a segurança no trânsito exige ações do poder público e responsabilidade de todos que utilizam as vias.

“Cada acidente representa um risco à vida e pode deixar consequências para famílias inteiras. Nosso compromisso é fortalecer a segurança no trânsito e os serviços de atendimento, mas precisamos também da colaboração de motoristas e motociclistas para evitar novas ocorrências”.

Porto Velho registrou 353 atendimentos do Samu por acidentes de trânsito em setembro, o maior número desde janeiro

A prevenção depende de atitudes adotadas diariamente por quem circula pelas ruas e avenidas da capital. Respeitar a preferência de passagem, reduzir a velocidade próximo a escolas e cruzamentos e manter a atenção durante os deslocamentos são medidas que contribuem para a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, ressalta que o respeito às normas de circulação é fundamental para reduzir os riscos de acidentes.

“Os números mostram a necessidade de reforçar a atenção no trânsito. Respeitar a sinalização, evitar o excesso de velocidade e não realizar manobras arriscadas são atitudes que ajudam a prevenir acidentes. A segurança depende das escolhas de cada condutor”.

Os cuidados devem fazer parte da rotina de todos os usuários das vias, especialmente nos locais de maior movimentação. A atenção aos cruzamentos, à sinalização e aos demais veículos ajuda a evitar situações que podem resultar em colisões e quedas.

ATENDIMENTO

Em setembro, as equipes de motolâncias do Samu realizaram 62 atendimentos diretos em ocorrências envolvendo motociclistas.

As motolâncias são motocicletas utilizadas por profissionais capacitados para prestar os primeiros cuidados em situações de urgência, especialmente em locais onde o trânsito pode dificultar a chegada de outros veículos de socorro.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou que os acidentes de trânsito mobilizam equipes e recursos da rede de urgência.

“Por trás de cada atendimento existe uma pessoa que precisa de socorro e uma família preocupada. Nossas equipes atuam para prestar assistência com rapidez, mas a prevenção continua sendo fundamental. Evitar um acidente significa proteger vidas e reduzir o sofrimento das famílias”.

O atendimento às vítimas pode envolver diferentes equipes e recursos, conforme a gravidade de cada ocorrência. Por isso, além da assistência prestada pelo Samu, a prevenção continua sendo uma medida essencial para reduzir os acidentes e suas consequências.

PREVENÇÃO E RESPONSABILIDADE

Alerta no trânsito: motocicletas estiveram envolvidas em 82,72% dos acidentes atendidos pelo Samu em Porto Velho no mês de setembro

Além dos motociclistas, motoristas de automóveis, ciclistas e pedestres também precisam adotar cuidados para reduzir os riscos nas ruas e avenidas de Porto Velho.

O respeito à sinalização, aos limites de velocidade e às regras de circulação, aliado ao uso dos equipamentos de segurança, contribui para prevenir acidentes e proteger a vida de quem utiliza as vias públicas.

SAMU

Em acidentes com feridos, a população pode solicitar atendimento de urgência pelo telefone 192. Durante a ligação, é necessário informar o endereço, um ponto de referência, o número de vítimas e as condições observadas.

A orientação é não movimentar pessoas com suspeita de lesões graves, salvo quando houver perigo imediato, e seguir as instruções da equipe de regulação médica até a chegada do socorro.

O serviço funciona 24 horas por dia e deve ser acionado em situações de urgência e emergência.