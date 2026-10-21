Prefeitura de Porto Velho instala sistema que transforma água do Madeira em potável para ribeirinhos

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 21/10/2026 às 16h11

O acesso à água potável sempre foi um dos principais desafios enfrentados pelas comunidades ribeirinhas de Porto Velho, tanto durante a estiagem quanto no período de cheia do rio Madeira. Para melhorar essa realidade, a Prefeitura implantou sistemas de tratamento que tornam a água própria para o consumo humano, com atendimento inicial em cinco localidades.

A iniciativa integra as ações do programa S.O.S. Estiagem e utiliza equipamentos de filtragem e processos de tratamento da água para ampliar o abastecimento das famílias, mesmo diante das variações do nível do rio Madeira.

Para o prefeito Léo Moraes, a implantação dos sistemas representa uma medida para ampliar o acesso à água tratada nas comunidades do Baixo Madeira.

“Nosso compromisso é fazer a água tratada chegar cada vez mais longe, principalmente a quem enfrenta os desafios da seca e das cheias”, destacou o prefeito.

Com a instalação dos equipamentos nas próprias comunidades, a proposta é reduzir a dependência do transporte de água por embarcações e oferecer uma alternativa de abastecimento que possa ser utilizada em diferentes períodos do ano.

Marcelo Duarte afirmou que a ação prioriza comunidades com maior risco de desabastecimento

Segundo o coordenador das ações, coronel Marcelo Duarte, as primeiras comunidades contempladas foram escolhidas com base na gravidade dos problemas de abastecimento. O trabalho inclui monitoramento e classificação de risco para identificar as localidades que necessitam de atendimento prioritário.

“Esse trabalho não é apenas um serviço mitigatório, mas uma ação que entrega uma nova realidade para quem vive nessas regiões”, afirmou Marcelo Duarte.

A instalação dos sistemas permite que a água captada do rio passe por tratamento antes de ser disponibilizada aos moradores. O acompanhamento técnico é necessário para verificar o funcionamento dos equipamentos e a qualidade da água fornecida.

As comunidades Bom Jardim, Ilha Nova, Brasileira, Ilha de Assunção e Firmeza já receberam os sistemas de tratamento. A escolha das próximas localidades será feita com base no monitoramento climático e na avaliação das condições de abastecimento, com o objetivo de ampliar o acesso à água potável na região ribeirinha.