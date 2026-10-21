TRT-14 amplia acessibilidade do portal com novas ferramentas de leitura de tela e navegação por teclado

Por TRT14

Publicada em 21/10/2026 às 16h08

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) disponibilizou duas novas ferramentas de acessibilidade em seu portal institucional. Desenvolvidas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), em conjunto com o Subcomitê de Acessibilidade e Inclusão e a Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Iniciativas Nacionais do TRT-14, as funcionalidades permitem a leitura em voz dos conteúdos da página e facilitam a navegação pelo site utilizando apenas o teclado, sem a necessidade de mouse.

As novidades representam a ampliação do acesso à informação e aos serviços públicos. Os recursos beneficiam especialmente pessoas com deficiência visual, mobilidade reduzida ou dificuldades de utilização dos dispositivos convencionais, proporcionando maior autonomia durante a navegação.

Texto para Voz facilita o acesso às informações

Uma das novidades é a ferramenta Texto para Voz, que permite ouvir o conteúdo das páginas do portal sem a necessidade de instalar programas adicionais. O recurso beneficia pessoas com deficiência visual, baixa visão, dislexia ou dificuldades de leitura, além de usuários que preferem acessar as informações por áudio.

Para utilizá-la, basta clicar no ícone de alto-falante localizado na lateral direita da página, acima do VLibras. A ferramenta abre um painel com controles para iniciar, pausar, continuar, avançar, retroceder ou interromper a leitura, além de permitir ajustar a velocidade da voz entre 0,75× (mais lenta) e 2× (mais rápida).

Durante a reprodução, o trecho lido recebe um contorno amarelo de destaque, enquanto a página acompanha automaticamente o andamento da leitura. A funcionalidade está disponível nas notícias e em outras páginas de conteúdo, incluindo a área de Transparência.

Compatível com versões atualizadas dos navegadores Chrome, Edge, Firefox e Safari, em computadores, celulares e tablets, a ferramenta utiliza a voz do próprio navegador e não interfere no funcionamento de leitores de tela já utilizados pelos usuários, como NVDA, JAWS e VoiceOver.

Navegação por teclado garante mais autonomia

A segunda novidade aprimora a navegação pelo teclado, permitindo acessar menus, links, botões e outros elementos interativos do portal sem a necessidade de utilizar o mouse.

Com a tecla Tab, o usuário avança entre os elementos da página, enquanto a combinação Shift + Tab permite retornar ao item anterior. O elemento selecionado recebe um contorno visual de destaque, facilitando a identificação de sua posição durante a navegação.

O portal também oferece atalhos de acesso rápido, localizados na barra de acessibilidade, no início de todas as páginas: Ir para o conteúdo, Ir para o menu, Ir para a busca e Ir para o rodapé. Esses recursos permitem chegar diretamente à área desejada, sem precisar percorrer todos os elementos anteriores.

Além disso, é possível utilizar as setas do teclado para navegar pelos menus e submenus, a tecla Enter para acessar links e a tecla Esc para fechar submenus.

A funcionalidade beneficia especialmente pessoas com deficiência motora ou visual e amplia as possibilidades de utilização do portal por diferentes públicos, proporcionando maior autonomia e independência no acesso aos serviços e às informações da Justiça do Trabalho.

Acessibilidade como compromisso institucional

As novas funcionalidades se somam aos recursos de acessibilidade já disponibilizados pelo TRT-14, como tradução automática de conteúdos para Língua Brasileira de Sinais (Libras), por meio do VLibras; opções de alto contraste; ampliação e redução do tamanho das fontes; notícias em áudio e atendimento online em Libras pelo Balcão Visual.

O desenvolvimento e o aprimoramento dessas soluções integram os esforços institucionais para atender às diretrizes da Resolução CNJ nº 401/2021, que estabelece orientações para a promoção da acessibilidade e da inclusão de pessoas com deficiência no âmbito do Poder Judiciário.

O portal também observa as recomendações do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) e passa por avaliações periódicas para identificar oportunidades de melhoria. Na avaliação realizada em outubro de 2026, a página inicial do TRT-14 alcançou a nota 9.6 na ferramenta AMAWeb, do Governo Federal.

Com o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), em conjunto com o Subcomitê de Acessibilidade e Inclusão e a Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Iniciativas Nacionais, além do empenho de magistrados(as) e servidores(as) de diferentes unidades, o TRT-14 reforça seu compromisso com a inclusão e a importância da tecnologia como instrumento de cidadania, buscando eliminar barreiras digitais e garantir que cada vez mais pessoas possam acessar informações, conhecer seus direitos e utilizar os serviços da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre.