A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAME) e da Defesa Civil, alerta a população sobre o aviso de chuvas intensas emitido para todo o estado de Rondônia nesta quarta-feira, 21 de outubro.
De acordo com o alerta, há previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h.
Embora o nível seja classificado como perigo potencial, é importante que todos redobrem os cuidados para evitar acidentes e situações de risco.
A Prefeitura e a Defesa Civil orientam:
Evite se abrigar debaixo de árvores durante as tempestades.
Não estacione veículos próximos a árvores, torres de transmissão e placas de propaganda.
Evite utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.
Fique atento a possíveis alagamentos e descargas elétricas.
Em caso de emergência, ligue:
193 – Corpo de Bombeiros
192 – SAMU ou serviço de saúde local
190 – Polícia Militar
A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da SEMAME e da Defesa Civil, reforça que a prevenção é fundamental para proteger vidas e evitar acidentes. A população deve acompanhar os comunicados oficiais e seguir as orientações de segurança.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!