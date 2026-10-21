Por ASSESSORIA

Publicada em 21/10/2026 às 15h02

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAME) e da Defesa Civil, alerta a população sobre o aviso de chuvas intensas emitido para todo o estado de Rondônia nesta quarta-feira, 21 de outubro.

De acordo com o alerta, há previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h.

Embora o nível seja classificado como perigo potencial, é importante que todos redobrem os cuidados para evitar acidentes e situações de risco.

A Prefeitura e a Defesa Civil orientam:

Evite se abrigar debaixo de árvores durante as tempestades.

Não estacione veículos próximos a árvores, torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Fique atento a possíveis alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de emergência, ligue:

193 – Corpo de Bombeiros

192 – SAMU ou serviço de saúde local

190 – Polícia Militar

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da SEMAME e da Defesa Civil, reforça que a prevenção é fundamental para proteger vidas e evitar acidentes. A população deve acompanhar os comunicados oficiais e seguir as orientações de segurança.