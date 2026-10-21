Virginia expõe print de conversa e pedido inusitado de Zé Felipe

Por IG

Publicada em 21/10/2026 às 15h50

Virginia Fonseca, de 27 anos, deu o que falar nesta quarta-feira (21) ao revelar que recebeu uma ligação inusitada de seu ex-companheiro, Zé Felipe, de 28 anos. Segundo a influenciadora, o cantor entrou em contato para fazer uma crítica seguida de um pedido de mudança.

Nos Stories do Instagram, a loira publicou um print da interação e contou como a situação ocorreu. "Ele me ligou para falar que minha foto do perfil nova aqui do Insta não estava boa... gente, juro", relatou.

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Virginia seguiu a sugestão do ex-companheiro e trocou a imagem. Em seguida, perguntou se a nova foto havia ficado melhor. "Isso. Bonita. Estava muito escuro", respondeu o cantor. Bem-humorada, a loira reagiu à resposta com emojis de risada.

Em postagens sobre o assunto, internautas reagiram à interação."Os dois querendo e sem saber como pedir!", escreveu um. "Deus envie a reconciliação para esses dois", pediu outro. "Eu quero é que eles voltem", confessou uma terceira usuária do Instagram.

Virginia expõe print e pedido inusitado de Zé Felipe. Foto: Reprodução/Instagram

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Proximidade acende rumores de reconciliação

Desde o término do namoro entre Virginia e Vini Jr., anunciado no dia 11 de outubr o, Zé Felipe e a influenciadora têm se aproximado cada vez mais. As interações públicas do ex-casal despertaram especulações entre os fãs sobre uma possível reconciliação.

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No mesmo dia em que o fim do namoro da influenciadora com o jogador do Real Madrid foi anunciado, ela curtiu um dia de praia com o Zé Felipe em Miami, nos Estados Unidos.

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Posteriormente, na terça-feira (13), a loira postou um vídeo com um áudio atribuído ao cantor sertanejo nas redes sociais. Já na quarta-feira (14), Zé Felipe rebateu o comentário de um internauta que criticou a retomada de contato com Virginia. Na mensagem enviada ao músico, o seguidor escreveu: "Deixou o bagulho rodar tantos km e foi buscar ainda, cê é louco, não compensa". Zé Felipe, então, rebateu:"Não compensa é ter esses bagaços que você mexe".

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Um dia depois, na quinta-feira (16), Virginia surgiu hospedada no apartamento do músico, em São Paulo. Já neste domingo (18), poucas horas antes da interação publicada por Zé Felipe, internautas notaram que Virginia Fonseca desarquivou algumas fotos antigas ao lado do ex-companheiro.

Ainda no domingo, Zé Felipe retornou ao Brasil após passar um período em Miami. Ao pousar em Goiânia, o cantor fez questão de publicar uma interação com a ex-companheira.

Na ocasião, o cantor filmou a loira relaxando na piscina e brincou sobre ela ter ido a uma festa na noite anterior:"Aí... foi para a festa ontem, né, Vivíbora?" disse ele, enquanto ela cobria o rosto com uma das mãos e reagia: "Ah, Zé!".

Na sequência, Zé Felipe pediu para ver o rosto da influenciadora."Deixa eu ver a cara", disse, antes de completar: "Ressaca". Em resposta, Virginia exigiu uma condição para que a gravação fosse publicada: "Se eu estiver feia, você não vai postar. Você sabe, né?", disse ela.

Apesar das especulações sobre uma reconciliação, Virginia e Zé Felipe não comentaram o assunto publicamente. Eles ficaram juntos por cinco anos e anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2025. Do relacionamento nasceram os três filhos do ex-casal: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 2 anos.