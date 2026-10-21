Moradores do bairro Serraria reclamam de mau cheiro na avenida Dr. Lewerger e pedem fiscalização

Por Guajará Notícias

Publicada em 21/10/2026 às 14h39

Moradores do bairro Serraria, em Guajará-Mirim (RO), especialmente aqueles que residem nas proximidades da Avenida Dr. Lewerger, estão preocupados com um forte odor que, segundo relatos, vem sendo percebido há vários dias em determinados pontos da região. A situação tem provocado desconforto e motivado pedidos de fiscalização por parte dos órgãos públicos responsáveis.

As reclamações se concentram principalmente no trecho próximo à Casa de Detenção, à garagem de uma empresa de transportes e às imediações da empresa MS Distribuidora, estabelecimentos mencionados exclusivamente como referências geográficas para localização da área afetada, sem qualquer indicação de responsabilidade pela situação relatada.

Na manhã desta segunda-feira, 19 de outubro de 2026, a equipe de reportagem do Guajará Notícias esteve no local para verificar as reclamações encaminhadas por moradores. Durante a visita, foi constatada a presença de um odor intenso, especialmente no período de maior calor, causando desconforto às pessoas que circulavam pela região.

Em conversa com moradores das proximidades, a reportagem recebeu informações de que o problema teria começado há alguns dias e que a intensidade do cheiro aparentemente aumenta nos horários de temperaturas mais elevadas.

MORADORES SOLICITAM VISTORIA NA REDE DE DRENAGEM

Entre as principais reivindicações apresentadas à reportagem está a realização de uma inspeção técnica nas bocas de lobo e nas estruturas de drenagem de águas pluviais existentes ao longo da Avenida Dr. Lewerger.

Os moradores consideram importante verificar se existe alguma irregularidade relacionada ao acúmulo de resíduos, à presença de matéria orgânica em decomposição ou a possíveis problemas no sistema de escoamento das águas.

Entretanto, é importante esclarecer que a origem do mau cheiro ainda não foi identificada, sendo necessária uma avaliação técnica para determinar suas causas. Não há, até o momento, elementos que permitam atribuir o problema a qualquer estabelecimento, imóvel ou atividade específica existente nas proximidades.

Do ponto de vista sanitário e ambiental, odores persistentes em áreas urbanas podem estar associados a diferentes fatores, como acúmulo de resíduos, problemas de drenagem, lançamento irregular de efluentes ou outras situações que dependem de investigação especializada.

POPULAÇÃO PEDE PROVIDÊNCIAS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES

Diante do desconforto relatado, moradores solicitam que a Vigilância Sanitária Municipal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os setores responsáveis pela infraestrutura urbana realizem uma vistoria na região.

O objetivo é identificar tecnicamente a origem do odor e, caso seja constatada alguma irregularidade, determinar as medidas corretivas cabíveis, observando as atribuições de cada órgão e a legislação vigente.

Alguns moradores também manifestaram interesse em solicitar a atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), para que, dentro de suas competências institucionais, avalie a necessidade de requisitar informações aos órgãos responsáveis sobre a situação.

A preocupação dos residentes está relacionada principalmente às condições de salubridade, ao bem-estar da população e à necessidade de preservar a qualidade de vida das famílias que residem ou trabalham naquela região da cidade.

GUAJARÁ NOTÍCIAS MANTÉM ESPAÇO ABERTO PARA ESCLARECIMENTOS

O Guajará Notícias ressalta que a presente reportagem tem caráter exclusivamente informativo, fundamentado nas manifestações dos moradores e na constatação da presença do odor durante a visita realizada pela equipe.

A matéria não atribui responsabilidade a pessoas físicas, empresas ou instituições, uma vez que a identificação da origem do problema depende de fiscalização e de avaliação técnica pelos órgãos competentes.

O jornal mantém espaço aberto à Prefeitura de Guajará-Mirim, à Vigilância Sanitária, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e aos demais setores responsáveis para que possam prestar esclarecimentos sobre a situação e informar eventuais providências.

A população do bairro Serraria aguarda uma avaliação técnica que permita esclarecer a origem do mau cheiro e, se necessário, a adoção de medidas para solucionar o problema.

O Guajará Notícias continuará acompanhando a situação, reafirmando seu compromisso com a informação responsável, a imparcialidade jornalística e a defesa do interesse público.