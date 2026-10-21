Vasco dá adeus; Palmeiras e Fluminense se enfrentam; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 21/10/2026 às 08h30

Libertadores: decide em casa. Sul-Americana: Vasco dá adeus e Galo com um pé na final. No Tabelinha: Jogos da juventude e tênis de mesa são destaque.

Vantagem de Palmeiras e Galo e queda do Vasco para o Boca.

Libertadores - É dia de decisão na Copa Libertadores. Hoje (21), às 20h30, Palmeiras e Fluminense se enfrentam no Nubank Parque pelo jogo de volta das semifinais. Após vencer o confronto de ida por 2 a 1 no Maracanã, o Verdão entra em campo com a vantagem do empate para alcançar a oitava final de sua história e manter a busca pelo quarto título sob o comando de Abel Ferreira.

Pressionado por três derrotas seguidas, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto ou por um gol para levar aos pênaltis. O Tricolor relacionou Cano e Martinelli para a decisão em São Paulo. Quem avançar aguarda o vencedor de Flamengo e Estudiantes.

Sul-Americana - Fim do sonho continental para o Vasco! Em um Maracanã lotado, o Cruzmaltino foi derrotado por 3 a 1 pelo Boca Juniors e acabou eliminado nas semifinais da Copa Sul-Americana (3 a 2 no agregado). O time argentino abriu 2 a 0 com Di Lollo e Merentiel. Na etapa final, o Vasco reagiu com um golaço de Puma Rodríguez e ia levando a decisão para os pênaltis.

Porém, quando os cariocas pressionavam, Paredes arriscou de fora da área e o goleiro Léo Jardim acabou falhando, decretando a queda vascaína aos 26 anos da última final da América. Agora, o time de São Januário foca na briga contra o z-4 do Brasileirão contra o Corinthians.

Hoje

O Atlético-MG está a 90 minutos de garantir sua segunda final consecutiva na Copa Sul-Americana! Nesta quarta-feira (21), às 18h, o Galo enfrenta o Montevideo City Torque no Estádio Centenário, no Uruguai, pelo jogo de volta das semifinais. Após vencer na Arena MRV por 3 a 0 com gols de Reinier, Bernard e Thiago Borbas, o time mineiro pode empatar ou perder por até dois gols de diferença para avançar na competição.

Embalado por oito jogos de invencibilidade, o Alvinegro poupou titulares no Brasileirão e chega descansado para o =jogo de hoje. Gabriel Delfim e Victor Hugo seguem no time para tentar carimbar o passaporte para Barranquilla.

Tabelinha Rondoniense

Delegação em Foz do Iguaçu, caso Isadora Nobre e decisão no Cláudio Coutinho.

Frustração - A nadadora Isadora Nobre, de Porto Velho, teve o sonho de disputar os Jogos da Juventude Caixa 2026 interrompido fora das piscinas. Após conquistar três medalhas de ouro nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) e ser convocada, a atleta ficou de fora do torneio nacional em Foz do Iguaçu (PR) por conta de uma falha administrativa. A família e o treinador afirmam que a Seduc-RO perdeu a ficha de inscrição e perdeu o prazo oficial.

O caso, que já é o terceiro relato semelhante no Estado, foi denunciado ao Ministério Público (MPRO). Isadora, que treinava 18 horas semanais, desabafou nas redes sociais sobre o impacto da perda. A Seduc-RO ainda não se manifestou oficialmente.

Abertura - O Time Rondônia viveu momentos de emoção na solenidade de abertura dos Jogos da Juventude 2026, em Foz do Iguaçu (PR)! Composta por 197 integrantes entre atletas de até 17 anos e comissão técnica, a delegação representou o Estado no desfile oficial ao lado de cerca de 4,9 mil jovens do Brasil e de países convidados. Destaque para Laura Campigotto (taekwondo) e Arthur Czerwinski (tênis de mesa), que conduziram as bandeiras rondonienses.

As competições começam no primeiro bloco com provas de atletismo, judô, taekwondo, tênis de mesa e triatlo. Com suporte do Governo de Rondônia (via Seduc) e do COB, os atletas defenderão o Estado em 14 modalidades ao longo de 16 dias de evento.

Tênis de mesa - A capital de Rondônia se prepara para coroar os campeões do tênis de mesa em 2026. Nos dias 14 e 15 de novembro, o Ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho, será o palco da quinta e última etapa do Campeonato Estadual. A grande novidade para o encerramento do circuito fica por conta das disputas em duplas.

Após passar pelo interior para descentralizar a modalidade — com abertura histórica em Vilhena —, o torneio retorna à capital, que também sediou a Copa Brasil Prata em abril. A etapa decisiva reunirá os melhores mesatenistas do estado para definir os grandes vencedores da temporada.