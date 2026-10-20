Rolimpíadas Escolares 2026 reúnem 350 estudantes de 18 escolas
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 20/10/2026 às 14h17
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 Cerca de 350 alunos-atletas de 18 instituições de ensino participam das Rolimpíadas Escolares 2026, em Rolim de Moura. A competição, que também mobiliza 32 professores e técnicos, começou na segunda-feira (19) e segue até sexta-feira (23), com disputas de futsal, queimada, atletismo, judô, karatê e outras modalidades, nas categorias masculina e feminina.

A edição deste ano amplia a participação das instituições educacionais ao reunir escolas da rede pública municipal e unidades estaduais de ensino. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com a Autarquia Municipal de Esportes (AMEROLIM).

A programação esportiva foi oficialmente inaugurada no Ginásio Emerson Schelbauer, durante uma cerimônia que reuniu estudantes, professores, equipes de arbitragem, autoridades e representantes da comunidade escolar.

Um dos momentos da solenidade foi o acendimento da pira olímpica pela estudante Laura dos Anjos Amorim, de 11 anos, da Escola Francisca Duran Costa. Campeã de atletismo em 2025, a aluna percorreu o ginásio com a tocha, em um ato simbólico de união entre os participantes.

A cerimônia também contou com apresentações culturais. Alunos do Pré II da EMEI Neusa Santos participaram de uma atividade artística inspirada no futebol, abordando valores como amizade, respeito e trabalho em equipe. O público acompanhou ainda a participação do mascote Rolimpdog, cachorro-robô da Rolim Net, ao som do tema musical oficial das Rolimpíadas.

As delegações das 18 instituições participantes desfilaram pelo ginásio, assim como a equipe de arbitragem. As bandeiras foram conduzidas por estudantes do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM VIII).

Durante a solenidade, representantes dos atletas, árbitros e técnicos realizaram os juramentos tradicionais das competições esportivas. Os compromissos assumidos envolveram o respeito às regras, a disciplina, a ética e o fair play, expressão utilizada para definir o jogo justo.

Entre as autoridades presentes estavam o prefeito Aldo Júlio; o secretário municipal de Educação, Wander Barcelar Guimarães; o secretário de Planejamento e coordenador-geral do evento, Rodnei Antônio Paes; o presidente da AMEROLIM, Willian Zanetti; e o superintendente regional de Educação da SEDUC-RO, Cleiton Chieregato. A solenidade também teve representantes militares e do meio jurídico-desportivo.

A história das Rolimpíadas Escolares começou em 1985, quando o torneio foi criado pelo professor José Roberto de Maio Godoy, juntamente com profissionais de Educação Física. A proposta original era incentivar a prática esportiva nas escolas.

Depois de um período sem realização, a competição foi retomada em 2025. Com a inclusão de instituições estaduais na edição de 2026, o evento amplia seu alcance entre os estudantes de Rolim de Moura e mantém o incentivo ao esporte no ambiente educacional como finalidade central.

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