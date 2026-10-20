Prefeitura adquire trator agrícola com recursos próprios para fortalecer a agricultura familiar

Por Assessoria

Publicada em 20/10/2026 às 15h05

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAGRIP), realizou a aquisição de um trator agrícola da marca LOVOL, com recursos próprios do município. O investimento tem como objetivo fortalecer o setor produtivo rural e ampliar o suporte oferecido aos agricultores familiares.

O novo equipamento contribuirá para ampliar a capacidade operacional da SEMAGRIP, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades agrícolas e para o atendimento às demandas dos produtores rurais. Com o reforço da estrutura e dos equipamentos disponíveis, a Secretaria poderá ampliar o apoio às ações voltadas ao fortalecimento da produção no campo.

A aquisição representa mais um investimento na estruturação dos serviços municipais destinados ao setor rural. A agricultura familiar desempenha um papel importante na geração de renda, no abastecimento e na movimentação da economia local, tornando fundamental o desenvolvimento de iniciativas que favoreçam os trabalhadores e produtores do município.

Com a aplicação de recursos próprios, a Prefeitura de Guajará-Mirim busca fortalecer as políticas de apoio à agricultura, contribuindo para o desenvolvimento rural e para a valorização dos produtores que trabalham diariamente para impulsionar a economia do município.