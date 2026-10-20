Trump diz que América do Sul está mudando de rumo político e cita vitórias de aliados

Por G1

Publicada em 20/10/2026 às 15h32

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (20) que a América do Sul está passando por uma mudança de orientação política, com o avanço da direita. A declaração foi feita no Salão Oval da Casa Branca, durante uma conversa com jornalistas.

Trump foi questionado sobre a possibilidade de apoiar Marine Le Pen na eleição presidencial da França, prevista para o ano que vem. Ele disse que não conhece a política francesa pessoalmente, mas aproveitou a resposta para comentar o cenário sul-americano.

“Se você olhar para o que está acontecendo na América do Sul, as pessoas não acreditariam”, disse Trump. “Estava tudo pendendo muito para a esquerda. Agora está tudo à direita.”

Trump afirmou ainda que todos os candidatos que apoiou na região venceram as eleições. Como exemplo, citou o presidente eleito da Colômbia, a quem elogiou. O Brasil não foi citado.

O presidente dos EUA ainda não declarou apoio formal a nenhum candidato à Presidência do Brasil. Após o primeiro turno, ele afirmou que Flávio Bolsonaro teve uma vitória “apertada, mas impressionante”.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala com membros da imprensa ao sair da Casa Branca rumo ao Kansas, em Washington, DC, EUA, em 19 de outubro de 2026 — Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Rubio também citou mudança

Na segunda-feira (19), o secretário de Estado americano, Marco Rubio, também comentou o avanço de governos alinhados aos Estados Unidos na América Latina. Em entrevista ao site conservador Breitbart News, ele atribuiu parte dessa mudança à reformulação da política de ajuda externa do governo Trump.

Segundo Rubio, a transferência da gestão de recursos de ajuda estrangeira para o Departamento de Estado e o desmonte da estrutura anterior da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) tiveram impacto na região.

O secretário acusou organizações não governamentais latino-americanas de estarem alinhadas à esquerda e serem contrárias aos interesses americanos. Ele também afirmou que os Estados Unidos financiavam muitas delas.

Ele também afirmou que os novos governos não são subordinados aos EUA, mas que compartilham prioridades com Trump, como o combate a organizações ligadas ao narcotráfico e a atração de investimentos americanos.

O Brasil foi citado pelo entrevistador, que mencionou as eleições presidenciais no país. Rubio, no entanto, não comentou o pleito.