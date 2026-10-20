Caos nas ruas da França amplia desgaste de Macron e pode beneficiar extrema direita

Por G1

Publicada em 20/10/2026 às 15h49

Saques a lojas, ataques a prefeituras e prédios públicos se apartaram das manifestações estudantis e rapidamente ganharam contornos políticos, explorados pelas principais forças que disputam a sucessão no Palácio Eliseu.

O apelo de Macron — “Quem destruiu deve pagar; quem saqueou, deve restituir” — pareceu diluir-se na apatia, enquanto a inação do governo alimentava críticas, e a oposição, em uníssono, exigia a renúncia do ministro do Interior, Laurent Nuñez.

Com os índices de aprovação do presidente em evaporação, na média de 15%, cresce o risco de uma conflagração sem precedentes no período pré-eleitoral, como observou Frédéric Dabi, diretor do Instituto Francês de Opinião Pública (Ifop).

Pressionado após protestos contra alto custo de vida na França, presidente faz pronunciamento à nação

“Coexistem dois cenários: uma arena política onde os candidatos debatem e tentam persuadir, e uma arena social que os ignora completamente por diversas razões”, ponderou ele, em entrevista à agência de notícias AFP.

Apontada como favorita nas pesquisas para suceder Macron, a líder da extrema direita, Marine Le Pen, parece beneficiar-se do caos. Ela não precisou se esforçar para tirar proveito da situação, reforçando a narrativa de restaurar a ordem e apresentando-se, ironicamente, como a candidata de “uma França apaziguada”.

A candidata da Reunião Nacional apoiou os revoltosos com o custo de vida, prometendo “libertar os franceses das políticas tóxicas de Macron” e protegê-los da violência da extrema esquerda. Le Pen, contudo, passou ao largo das propostas de austeridade de seu partido, consideradas bem mais radicais do que as do presidente.