Orçamento Participativo identifica prioridades da população

Por Emily Costa

Publicada em 20/10/2026 às 16h41

A opinião dos moradores ajuda a Prefeitura a identificar quais áreas precisam de mais atenção em Porto Velho. O relatório do Orçamento Participativo (acesse aqui) reúne sugestões de moradores da capital e dos distritos sobre os serviços públicos, com informações que contribuem para definir prioridades e orientar os investimentos do município.

A consulta foi realizada por meio de um formulário online e também incluiu audiências públicas em junho, no Teatro Banzeiros. As contribuições ajudaram a identificar as principais necessidades da população e serviram de referência para a elaboração do orçamento municipal de 2026 e o planejamento das ações dos anos seguintes.

O relatório foi elaborado pela Secretaria Municipal de Economia (Semec), por meio da Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan) e do Departamento de Estatística, Pesquisa e Indicadores (DPEI), com a colaboração técnica do Departamento de Geoprocessamento.

SAÚDE, EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA ENTRE AS PRIORIDADES

Saúde e educação estiveram entre os temas mais citados pelos participantes quando questionados sobre o que poderia melhorar a qualidade de vida na cidade. Também foram apresentadas demandas relacionadas à recuperação de ruas.

Os participantes destacaram ainda a importância dos serviços de assistência social e de ações ambientais, como o combate às queimadas. As respostas mostram a diversidade de necessidades presentes nas diferentes regiões do município.

O levantamento reuniu contribuições de moradores da capital e dos distritos de Porto Velho, com participação de todas as regiões da cidade. As respostas abordaram questões do dia a dia, como acesso à saúde, abastecimento de água, esgotamento sanitário, alagamentos, coleta de lixo, transporte público, segurança e meio ambiente.

Essas informações ajudam a compreender os desafios enfrentados pelos moradores e a identificar áreas que precisam de atenção no planejamento municipal.

Participação que contribui para o planejamento

O Orçamento Participativo é um instrumento de escuta da população. Por meio dele, os moradores têm a oportunidade de apresentar suas necessidades, compartilhar sugestões e contribuir para a definição das prioridades do município.

As contribuições recebidas são consideradas no processo de planejamento das políticas públicas e na elaboração do orçamento municipal, subsidiando a avaliação das necessidades da população e a definição de prioridades, em consonância com as diretrizes do planejamento e a disponibilidade de recursos públicos.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a participação dos moradores é importante para aproximar o planejamento municipal das necessidades reais de cada região.

“Ouvir a população é fundamental para entender as prioridades de cada comunidade e planejar os investimentos de forma responsável. Queremos que as demandas dos moradores contribuam para orientar as ações da Prefeitura e melhorar a qualidade de vida em Porto Velho.”