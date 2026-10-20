Comunidades ribeirinhas discutem novo modelo de coleta de lixo em Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 20/10/2026 às 16h53

A Prefeitura de Porto Velho prepara um novo modelo de coleta de resíduos sólidos para atender às comunidades ribeirinhas do rio Madeira. Na última semana, moradores de São Carlos e Calama participaram de audiências públicas para conhecer a proposta e apresentar sugestões para melhorar o serviço nessas localidades.

A operação exige uma estrutura específica para recolher e transportar os resíduos, considerando as dificuldades de acesso e as variações no nível do rio. O projeto prevê o uso de tecnologia para facilitar o embarque do lixo nas balsas, reduzindo a necessidade de os trabalhadores descerem os barrancos carregando os materiais.

A proposta também inclui a implantação de estações de transbordo nos quatro maiores distritos e de uma estação regional na Boca do Jamari. Essas estruturas permitirão reunir e transferir os resíduos para o transporte até o destino adequado, com a expectativa de melhorar a coleta e as condições sanitárias das comunidades.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa representa um passo para melhorar os serviços de limpeza e atender às necessidades da população.

“Esse é o primeiro passo para uma cidade limpa, bonita e organizada, e que trata seus cidadãos com dignidade”, afirmou o prefeito.

Maxsuel Mota afirmou que as audiências esclareceram dúvidas e apresentaram à população a proposta dos serviços

A participação dos moradores nas audiências permite que as dificuldades enfrentadas pelas comunidades sejam consideradas no planejamento do novo serviço, especialmente em relação ao acesso, ao transporte e à destinação dos resíduos.

Segundo Maxsuel Mota, secretário executivo de Política Intersetorial da Secretaria Municipal de Governo (SGOV), as audiências permitiram apresentar a proposta à população e esclarecer pontos importantes sobre a execução dos serviços.

As discussões fazem parte do processo de elaboração do novo modelo de coleta, que deverá considerar as características das localidades ribeirinhas e as necessidades identificadas durante as consultas.

A Prefeitura mantém uma consulta pública aberta para receber sugestões, demandas e críticas da população sobre a proposta. As audiências realizadas no Baixo Madeira também podem ser acompanhadas pelo canal oficial da Prefeitura de Porto Velho no YouTube.