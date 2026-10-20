Trabalhadores contratados no II Feirão de Emprego recebem capacitação

Por Jhon Silva

Publicada em 20/10/2026 às 16h47

Trabalhadores contratados por meio do II Feirão de Emprego de Porto Velho participaram de uma capacitação voltada à segurança e à saúde no ambiente de trabalho. A atividade ocorreu na Escola Padrão, mesmo local onde foi realizado o feirão, e contou com o acompanhamento do Sistema Nacional de Emprego (Sine) Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec).

A integração reuniu profissionais da construção civil, entre ajudantes de obra, pedreiros, carpinteiros, armadores de ferragens e meio-oficiais. Com duração de oito horas, o treinamento incluiu atividades teóricas e práticas sobre as Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis ao setor.

Durante a capacitação, os participantes receberam orientações sobre os riscos presentes nos canteiros de obras, o uso correto dos equipamentos de proteção e os cuidados necessários para prevenir acidentes durante a execução das atividades.

ACOMPANHAMENTO

Além de encaminhar candidatos às oportunidades de emprego, o Sine Municipal acompanha os resultados das contratações realizadas pelas empresas parceiras.

Para o prefeito Léo Moraes, a preparação dos trabalhadores é uma etapa importante para que as oportunidades de emprego também contribuam para a qualificação profissional.

“O Feirão de Emprego abre portas para quem busca uma oportunidade. Ver esses profissionais contratados e recebendo capacitação mostra a importância da parceria com as empresas para gerar emprego e renda em Porto Velho”.

A capacitação também proporcionou aos trabalhadores o contato com procedimentos de segurança exigidos pela legislação da construção civil, com orientações voltadas à prevenção de acidentes e à preparação para as atividades que serão desempenhadas nas empresas contratantes.

Para o gerente de Recrutamento e Seleção do Sine Municipal, Adriano Matozo, a presença da equipe durante a integração permite acompanhar a inserção dos profissionais no mercado de trabalho.

“É muito importante que o Sine esteja presente também após o Feirão, acompanhando as empresas e a integração dos trabalhadores. É nesse contato que conseguimos observar, na prática, os resultados da intermediação de mão de obra e acompanhar a inserção dos candidatos encaminhados pelo serviço no mercado de trabalho”.

O acompanhamento permite ao Sine Municipal conhecer os resultados dos encaminhamentos realizados durante o feirão e manter o contato com as empresas parceiras, desde a seleção até a integração dos profissionais contratados.

O Sine Municipal oferece gratuitamente serviços de intermediação de mão de obra, encaminhamento para entrevistas e orientação profissional, aproximando os trabalhadores das oportunidades disponibilizadas pelas empresas da capital