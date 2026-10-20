Deputada Gislaine Lebrinha ressalta avanço na infraestrutura com nova usina de asfalto em São Francisco do Guaporé

Por Assessoria

Publicada em 20/10/2026 às 17h22

A nova usina de asfalto de São Francisco do Guaporé representa um avanço para a infraestrutura do município, destacou a deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD). A parlamentar ressaltou a importância do investimento para melhorar as condições de infraestrutura e abrir novas oportunidades para a população.

“Essa conquista representa mais desenvolvimento, melhores condições de infraestrutura e novas oportunidades para o nosso município”, afirmou Lebrinha. Para a deputada, o investimento está associado às perspectivas de crescimento de São Francisco do Guaporé e ao fortalecimento da estrutura disponível no município.

A busca por investimentos e a articulação de parcerias integram a atuação parlamentar mencionada por Lebrinha ao abordar a nova usina. A deputada defendeu a continuidade desse trabalho para atender às demandas dos municípios de Rondônia.

“Sigo trabalhando com compromisso e responsabilidade, buscando investimentos e fortalecendo parcerias que contribuem para o crescimento de Rondônia”, declarou.