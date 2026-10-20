Detran-RO celebra 40 anos com modernização, inovação e compromisso com a vida

Por Jarlana Davy

Publicada em 20/10/2026 às 16h34

Criado pela Lei nº 134, de 20 de outubro de 1986, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) celebra, nesta terça-feira (20), 40 anos de atuação e consolida-se como referência na gestão do trânsito estadual, reunindo ações de educação, fiscalização, engenharia e atendimento à população. Presente nos 52 municípios, a Autarquia conta atualmente com 72 unidades de atendimento, entre Ciretrans e Postos Avançados, além de um quadro composto por 1.436 servidores.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a principal missão da Autarquia é preservar vidas. “Além de planejar, educar e fiscalizar, o Detran-RO tem um papel fundamental na conscientização da população, desempenhando essa missão com responsabilidade e compromisso, e contribuindo para um trânsito mais seguro em todo o estado”, evidenciou.

VIDAS DEDICADAS AO DETRAN-RO

Entre as pessoas que ajudaram a construir essa trajetória do Departamento de Trânsito rondoniense está a servidora Luziê Botelho, que ingressou no primeiro concurso público realizado pela instituição, em 1994. São mais de três décadas acompanhando de perto a evolução do órgão. Para ela, fazer parte dessa história é motivo de orgulho. “Vi o Detran crescer, se modernizar e ampliar sua presença junto à população. Essa evolução trouxe muitas conquistas para a minha vida profissional e pessoal. É uma honra fazer parte desses 40 anos”, destacou.

Servidores de Educação e Fiscalização juntos em Atividade Educativa de Trânsito em Porto Velho

O sentimento é compartilhado pelo agente de trânsito Sáimon Rio, que há 17 anos atua na Autarquia e acompanhou importantes transformações no serviço prestado ao cidadão. “O Detran-RO sempre buscou evoluir, melhorando seu atendimento ao público e a segurança viária. Hoje vemos uma instituição moderna, inovadora e comprometida com a segurança da população. Fazer parte dessa construção, com responsabilidade e respeito pelo serviço prestado, é motivo de satisfação para todos nós”, afirmou.

AVANÇOS

Nos últimos anos, o governo de Rondônia intensificou investimentos em áreas estratégicas do Detran-RO, ampliando sua presença junto à população.

Na educação para o trânsito, quase 900 mil pessoas foram alcançadas em 2025 por ações educativas realizadas em escolas, empresas, órgãos públicos e espaços comunitários. O reconhecimento nacional veio com o bicampeonato do Maio Amarelo, conquistado em 2025 e 2026, em razão das ações desenvolvidas durante a campanha. Só em 2026, foram realizadas 1.511 ações do Maio Amarelo. Um crescimento de 46% em relação ao ano anterior.

Implantação da Central de Monitoramento de Operações em Porto Velho

Outro destaque foi a implantação da Central de Monitoramento de Operações, sistema inédito em Rondônia que permite o acionamento de equipes para atendimento a sinistros por meio do aplicativo MOB.RO, do Disk Sinistros e do portal do Detran-RO. A Autarquia também avançou na valorização dos profissionais com a atualização da progressão funcional e a criação da Academia de Segurança Viária (ACADEVIA), iniciativa que beneficiou mais de 800 servidores.

SERVIÇOS DIGITAIS

O avanço tecnológico também marcou essa nova fase. Já está atendendo a população a assistente virtual Det, que possibilita ao cidadão acessar diversos serviços de habilitação e veículos pelo WhatsApp, ampliando a comodidade e reduzindo a necessidade de deslocamentos.

Na área social, o Detran-RO lançou a CNH Social, com investimento de R$ 5,5 milhões e oferta de 1.500 vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade. A Autarquia também criou o programa CNH Sem Barreiras, disponibilizando veículos adaptados para que Pessoas com Deficiência (PcD) realizem aulas e exames práticos gratuitamente.

INFRAESTRUTURA EM EXPANSÃO

Modernização das Ciretrans e unidades de atendimento proporciona mais conforto, acessibilidade e eficiência para usuários e servidores do Detran-RO

A modernização da rede de atendimento também avançou com reformas, ampliações e construção de novas unidades em diferentes regiões do estado.

Nos últimos anos, foram entregues novas estruturas e revitalizadas unidades em municípios como Guajará-Mirim, Espigão d’Oeste, Costa Marques, Nova União e Nova Mamoré, além da reestruturação de Postos Avançados nos distritos de União Bandeirantes, Jaci-Paraná, Extrema, Vista Alegre do Abunã e Nova Califórnia.

Outras importantes obras seguem em andamento, incluindo as novas unidades de Ji-Paraná e Santa Luzia d’Oeste.

EDUCAÇÃO GANHA NOVO ESPAÇO

Entre os investimentos mais emblemáticos está a entrega do Detranzinho, primeira minicidade de trânsito de Rondônia voltada ao aprendizado prático de crianças e adolescentes.

O projeto integra o novo Complexo de Educação e Fiscalização de Trânsito, inaugurado em Porto Velho, cuja estrutura passou de 1.765 metros quadrados para mais de 10 mil metros quadrados, ampliando o espaço destinado ao atendimento, capacitação e atividades educativas.

Detranzinho, primeira minicidade de trânsito de Rondônia voltada ao aprendizado prático de crianças e adolescentes

À frente da Coordenadoria de Educação para Segurança e Cidadania no Trânsito, o agente de trânsito Joe Santos, salientou que cada orientação representa uma oportunidade de mudança. “Quando orientamos uma criança, sensibilizamos um jovem ou conscientizamos um adulto, estamos ajudando a formar cidadãos mais responsáveis. O Detran-RO tem nos equipado com a melhor estrutura para construímos um trânsito mais humano e seguro para todos.”

RESULTADOS E PERSPECTIVAS

As ações integradas desenvolvidas pela Autarquia contribuíram para a redução de 7% nos sinistros com vítimas fatais e não fatais em Rondônia no ano de 2025. Além disso, mais de R$ 25 milhões foram investidos em sinalização viária por meio de convênios com municípios.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, celebra junto com os servidores os 40 anos de atuação do Departamento, e projeta novos avanços, incluindo a implantação dos Totens de Monitoramento de Segurança Viária, a ampliação da transformação digital, a entrega de novas unidades e o fortalecimento da Central de Monitoramento de Operações. “Quarenta anos depois de sua criação, o Detran-RO segue ampliando serviços, modernizando estruturas e investindo em ações que têm como principal objetivo salvar vidas e promover um trânsito mais seguro para todos os rondonienses”, afirmou.