Mais estrutura para a assistência social: MPRO acompanha entrega de 16 veículos em Porto Velho

Por mp-ro

Publicada em 20/10/2026 às 16h37

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) participou da entrega de 16 veículos destinados à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), nesta terça-feira (20/10), em Porto Velho. A ação foi realizada pela prefeitura de Porto Velho para reforçar o atendimento prestado pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e outras unidades da rede.

Participaram da solenidade o prefeito Léo Morais, o secretário municipal da Semias, Paulo Afonso e sua adjunta, Tércia Marília Martins Brasil; a promotora de Justiça Daniela Nicolai de Oliveira Lima, titular da 9ª Promotoria de Justiça, e a servidora Gabriely Talita dos Santos Silva, representando o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Defesa dos Direitos Humanos (GAEDH), promotor de Justiça Éverson Antônio Pini.

Ampliação do atendimento

A nova frota é formada por picapes e caminhonetes com tração nas quatro rodas. Os veículos serão usados pelas equipes que realizam visitas técnicas e acompanham famílias atendidas pela assistência social. Com os novos automóveis, a prefeitura terá facilitado o deslocamento dos profissionais a fim de alcançar locais mais distantes e com dificuldades de acesso do município. A medida também pretende dar mais suporte às ações desenvolvidas junto à população em situação de vulnerabilidade.

Em seu discurso, a promotora Daniela Nicolai de Oliveira Lima relembrou que, além de fiscal das políticas públicas, também é munícipe e tem observado iniciativas profícuas como essa em prol de todos os cidadãos, em especial dos mais vulneráveis de Porto Velho, e elogiou as recentes melhorias promovidas pela administração municipal no setor de assistência social. Ela enfatizou que a eficácia dessas políticas depende fundamentalmente da distribuição de recursos materiais, como veículos e estruturas adequadas, mas ressaltou também a urgência de realizar concursos públicos para expandir e renovar o quadro de servidores.

A promotora destacou o papel essencial desses profissionais no atendimento humanizado a grupos vulneráveis, celebrando a parceria construtiva entre o município e o Ministério Público. "Atendemos idosos, pessoas com necessidades especiais, mulheres vítimas de violência, crianças, migrantes e pessoas em situação de rua. Toda política pública precisa dos equipamentos, e hoje é um dia feliz de entregas, e o Ministério Público parabeniza o município por essas entregas", conclui.