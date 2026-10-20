Prefeitura entrega 16 veículos novos para reforçar serviços de inclusão e assistência social em Porto Velho 

Por Adaides Batista

Publicada em 20/10/2026 às 17h01

A Prefeitura de Porto Velho reforçou a estrutura logística da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) com a disponibilização de 16 veículos novos. A entrega ocorreu na manhã desta terça-feira (20), no pátio da sede da Prefeitura de Porto Velho, Prédio do Relógio, na avenida 7 de Setembro, região central da capital.

A iniciativa busca ampliar a capacidade operacional da secretaria, melhorar as condições de trabalho das equipes e proporcionar mais agilidade à execução dos serviços socioassistenciais e das políticas públicas de inclusão no município.

Os veículos serão destinados ao atendimento das demandas dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), dos serviços de medidas socioeducativas em meio aberto, das unidades de acolhimento, do Departamento de Inclusão e da sede administrativa da Semias.

A renovação da frota contribuirá para fortalecer o acompanhamento das famílias, as visitas técnicas, às ações de campo e o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. A medida também ampliará a capacidade de atuação das equipes na promoção de direitos, na acessibilidade e na inclusão social.

Atendimento nos territórios

A política de assistência social exige deslocamentos frequentes para diferentes regiões da cidade, distritos, áreas rurais e comunidades ribeirinhas. Os 16 veículos zero quilômetro, dos tipos hatch, picape compacta e caminhonete com tração 4x4, proporcionarão melhores condições de deslocamento e maior disponibilidade para a execução das atividades.

As caminhonetes com tração 4x4 terão papel importante no atendimento às localidades de difícil acesso, especialmente nas comunidades do Alto, Médio e Baixo Madeira, facilitando o deslocamento dos profissionais e a realização dos serviços nessas regiões.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ressaltou que a entrega representa um avanço na estrutura de atendimento e no fortalecimento das políticas públicas do município.

“A entrega desses 16 veículos representa um marco importante para a assistência social de Porto Velho, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo melhores condições de trabalho aos nossos servidores. Com a destinação de recursos para fortalecer a estrutura da Semias, estamos avançando nas políticas de proteção social básica, inclusão e atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. Agradeço a toda a nossa equipe pelo empenho e reafirmo nosso compromisso de continuar ampliando e qualificando os serviços prestados à população”, declarou o secretário.

Inclusão e melhores condições de trabalho

A secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, destacou o esforço dos servidores que mantiveram os atendimentos mesmo diante das dificuldades estruturais enfrentadas pela secretaria.

“Um dos maiores desafios na implantação de uma nova política pública é garantir estrutura e condições de trabalho para que ela chegue, de fato, às pessoas. E foi o prefeito Léo Moraes quem teve a coragem e a sensibilidade de criar, em Porto Velho, uma estrutura voltada especificamente para a inclusão, transformando um compromisso de campanha em uma política pública concreta. Hoje, receber os veículos representa uma grande conquista. Esse reforço vai nos permitir ampliar nossa presença nos bairros, na zona rural e nos distritos, fortalecer a busca ativa, implantar o Programa de Fortalecimento da Família Atípica e a Política Municipal de Empregabilidade Atípica, além de ampliar a interseccionalidade e fortalecer a atuação intersetorial entre assistência social, saúde e educação, inclusive por meio do BPC na Escola. Também somos muito gratos às secretarias que foram parceiras nesse processo de estruturação, especialmente à Semed e à Seinfra. Ainda temos muito a construir, com equipes, equipamentos e novos serviços, mas essa conquista mostra que a inclusão passou a ocupar um espaço efetivo e permanente na gestão municipal e que estamos avançando na consolidação, em Porto Velho, de uma política de inclusão, garantia de direitos e enfrentamento ao capacitismo.”

Fortalecimento da assistência social

A promotora de Justiça de Cidadania e Direitos Humanos, Daniela Nicolau de Oliveira, enfatizou a importância de garantir estrutura adequada para a execução das políticas públicas de assistência social e reconheceu a relevância da renovação da frota.

“Não se faz política pública de qualidade sem estrutura, equipamentos e servidores preparados. A assistência social atende uma população muito diversa, incluindo idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, crianças, migrantes e pessoas em situação de rua. A entrega desses veículos representa um avanço importante para fortalecer os serviços e ampliar o atendimento à população”, afirmou Daniela.

A promotora também ressaltou a importância de continuar investindo na contratação de servidores para qualificar ainda mais a assistência social no município.

Mais agilidade nos serviços

Durante a entrega, o prefeito Léo Moraes destacou a importância dos veículos para agilizar os atendimentos e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.

Veículos reforçam a estrutura da Semias e ampliam o suporte às equipes de assistência social e inclusão

“A entrega desses 16 veículos vai reduzir o tempo de resposta das equipes e melhorar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Precisamos oferecer estrutura adequada aos nossos servidores, otimizar os recursos públicos e ampliar a eficiência dos serviços, chegando a quem mais precisa. Vamos continuar avançando para construir uma assistência social mais estruturada, eficiente e capaz de transformar vidas em Porto Velho”, afirmou o prefeito.

O prefeito também destacou os avanços da gestão na realização de concursos públicos, afirmando que a administração Léo Moraes já promoveu o maior pacote de concursos da história de Porto Velho. Ele ressaltou que a contratação de novos servidores - tendo já estudos nesse sentido - é fundamental para fortalecer a assistência social, renovar o quadro de profissionais e ampliar a capacidade de atendimento à população.

Com o reforço da frota, a Semias amplia sua capacidade de mobilização e de atendimento às demandas da população. A iniciativa também deverá reduzir os impactos provocados por falhas mecânicas e pela indisponibilidade de veículos, favorecendo a continuidade das atividades e a integração dos serviços socioassistenciais.

A disponibilização dos veículos representa um reforço à estrutura operacional da secretaria e ao trabalho das equipes responsáveis pela execução das políticas públicas de assistência social e inclusão em Porto Velho.: