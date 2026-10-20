Estiagem: governo federal reconhece emergência em municípios do Amapá

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 20/10/2026 às 16h39

O governo federal reconheceu nesta terça-feira (20) situação de emergência em 14 municípios do Amapá em decorrência da estiagem. O estado tem 16 cidades, ao todo.

A Portaria nº 3.595, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, considera decreto do governo do Amapá, que trata da situação provocada pela falta de chuva.



O texto cita os seguintes municípios:

Amapá;

Calçoene;

Ferreira Gomes;

Itaubal;

Laranjal do Jari;

Macapá;

Mazagão;

Oiapoque;

Pedra Branca do Amapari;

Porto Grande;

Pracuúba;

Santana;

Serra do Navio;

Vitória do Jari.

Recursos

Em outras duas portarias, publicadas nessa segunda-feira (19), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou a transferência de R$ 4,1 milhões para ações de Proteção e Defesa Civil no estado.

O governo do Amapá receberá R$ 3,18 milhões, enquanto o município de Tartarugalzinho terá R$ 945,8 mil.

Os recursos serão destinados, em parcela única, a ações de resposta à estiagem e outros desastres. O prazo estabelecido para uso dos recursos é de 180 dias.