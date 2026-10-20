Deputado Mosquini comanda comissão de transição, o perigoso trânsito de Porto Velho, quem será o futuro presidente, Deus ou o diabo?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/10/2026 às 14h30

Transição – Não sabemos o prazo que a Comissão de Transição composta pelo senador Marcos Rogério, presidente regional do PL e governador-eleito terá para concluir seus trabalhos. Comandada pelo deputado federal-reeleito, Lúcio Mosquini-PL, a comissão tem pessoas conhecidas, como Walter Silvano, Valdemar Camata Júnior, jornalista Silas Queiroz, além de outros membros não menos qualificados, que terão a responsabilidade de entregar ao governador Rogério, que será empossado no dia 10 de janeiro, relatório sobre a realidade econômica, social, política e administrativa do Estado. No primeiro ano de mandato, Rogério administrará com o orçamento elaborado pela equipe do atual governador, Marcos Rocha (PSD), e terá que adequar seu planejamento de governo a ele. A marca do seu futuro governo só deverá transparecer, após 2027, com o Orçamento do próximo ano preparado por sua equipe para 2028.

Trânsito – O empenho do prefeito de Porto Velho, Leo Moraes (Podemos) e sua equipe, para melhorar o trânsito é visível, mas tem alguns absurdos que precisam ser corrigidos, antes que aconteça uma tragédia. Os motoqueiros (não os motociclistas, como costumamos destacar), abusam das irregularidades e não são punidos. Ignoram semáforos, ultrapassam pela direita, abusam da velocidade. São algumas irregularidades. Mas um problema dos mais sérios é a circulação de maquinário pesado em vias centrais, inclusive na BR 319 (parte da Avenida Imigrantes), área central de Porto Velho sem batedor. Na segunda-feira (19), como ocorre diariamente, uma pá-carregadeira, por volta das 13h20, horário de pico intenso, rodava na Avenida Imigrantes, imediações do Colégio Tiradentes como se fosse um veículo comum. Para trafegar no local seriam necessários batedores na frente e atrás. Até quando as autoridades ligadas ao trânsito da Capital de Rondônia vão permitir essas barbaridades? É o fim da rosca...

Senado – A partir de fevereiro do próximo ano o Congresso Nacional terá a liderança do PL, que elegeu nas eleições gerais do dia cinco, 28 dos 81 senadores que compõem o Senado. O PT terá 9 senadores, o MDB 8, PP 6, União Brasil, PSD e Republicanos 5 cada um, PSB 4, Novo 3, PSDB 2, Rede e PDT, com um cada partido. A composição do Senado é diferente da Câmara Federal, que elege o número de deputados de acordo com o colégio eleitoral. Na Câmara, os Estados menores, como Rondônia, tem 8 deputados, já o Paraná, tem 30 cadeiras. No Senado são três de cada Estado e Distrito Federal, totalizando 81. Rondônia, por exemplo, terá a partir de fevereiro os três senadores do PL. A superioridade do PL também ficou evidente na Assembleia Legislativa de Rondônia. Foram reeleitos e eleitos 7 dos 24 deputados. O PL será a maior bancada na Ale-RO na próxima legislatura.

Eleições – A disputa pela presidência da República entre Lula e Flávio nas eleições de segundo turno de domingo (25), para muitos, terá como vencedor Flávio, porque teria a maioria no Congresso e mais facilidades para governar o País. Mas essa previsão nem sempre funciona quando se trata de eleições, do voto popular. E Rondônia tem um exemplo recente, que ocorreu nas eleições municipais, (prefeito e vereador) de 2024, quando o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado foi eleito no segundo turno de forma inesperada, pois as pesquisas apontavam como certa a eleição de Mariana Carvalho (UB), que tinha vencido o primeiro turno (44,53% a 25,65%) dos votos válidos.

Eleições II – As eleições municipais em Porto Velho espelharam a pluralidade dos votos e, nem sempre quem vota em um partido a vereador vota no prefeito do mesmo partido, federação ou coligação. A maioria no Congresso, no caso das eleições gerais, não significa que Flávio está eleito. A situação em Porto Velho era até diferenciada em 2024. Mariana somou quase 20% a mais dos votos de Leo no 1º turno. Se conseguisse ela conseguisse mais 6% estaria eleita. Mas a preferência dos votos de quase 20% mais não se configurou no segundo turno. Leo foi eleito prefeito com 56,18%, contra 43,82% de Mariana. Dos 23 vereadores eleitos, nenhum era ligado a Leo Moraes.

Respigo

No domingo (25) o eleitor terá que comparecer nos locais de votação para escolher o futuro presidente da República, agora somente com duas opções: Lula da Silva (PT), que busca a reeleição e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que foram os vencedores no primeiro turno. Será como o céu e o inferno +++ Mas quem é o céu e quem é o inferno? Por volta das 19h de domingo (25) teremos a resposta +++ Dados do PNAD de abril a junho. Rondônia é o quarto Estado com menor taxa de desemprego no Brasil +++ Santa Catarina é o primeiro 2,1%, Mato Grosso em seguida, 2,2% e Espírito Santo com 2,3%. Rondônia apresentou taxa de 2,6% +++ PNAD é Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que coleta dados socioeconômicos. O trabalho é realizado pelo IBGE junto à população brasileira +++ Porto Velho tem o maior rebanho bovino do Estado, 1.678.295 cabeças. O segundo município é Nova Mamoré, 958.540 cabeças +++ Em relação ao Norte, Porto Velho é o segundo do Brasil, perde somente para São Felix do Xingu, 2.730.818 cabeças. Os dados do Amazônia Urbana são de 2025 +++ Pela Copa Sul-Americana jogam hoje Vasco e Boca Juniors, às 20h30. Na partida de ida o Vasco venceu por 1x0 +++ Um empate garantirá ao Vasco a classificação para a fase final. O jogo é no Maracanã.