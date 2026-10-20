Obra na RO-473 avança para etapa de imprimação e deve melhorar o acesso a Teixeirópolis

Por Antonia Lima

Publicada em 20/10/2026 às 15h11

Com o objetivo de melhorar a trafegabilidade da região, a equipe do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), avançam para mais uma etapa de execução com serviços voltados para a preparação da via para receber a pavimentação asfáltica, na RO-473, sentido o município de Teixeirópolis. No momento, está sendo realizado obras de imprimação em um trecho de 1.100 metros, mas já foram executados a terraplanagem, sub-base e base, além do aterro nas duas cabeceiras da ponte sobre o Rio Mandi com pedras rachão.

As obras contribuem para garantir condições necessárias para a chegada do asfalto, além de contribuir para melhorar a trafegabilidade da via. A intervenção também tem a finalidade de proporcionar mais segurança e melhores condições de deslocamento para a comunidade local que utiliza a rodovia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a melhoria da infraestrutura rodoviária contribui para garantir o direito de ir e vir da população e facilitar a conexão entre municípios e comunidades.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Diego Muniz, o avanço dos trabalhos na RO-473 é importante para executar cada etapa conforme o planejamento da obra. “A continuidade dos serviços é fundamental para dar sequência à preparação da pista e avançar em direção à pavimentação do trecho” pontuou.

O responsável pela Coordenadoria de Usina de Asfalto (COUSA), Lucas Albuquerque, explicou que a execução dessas etapas é fundamental para preparar a pista para a aplicação do revestimento asfáltico. “Estamos trabalhando na preparação da rodovia, seguindo as etapas necessárias para garantir uma boa execução dos serviços. “Essa imprimação contemplando 1.100 metros, marca mais um avanço na obra, e cada fase precisa ser realizada de forma adequada para que o pavimento tenha as condições necessárias de estabilidade e durabilidade”.

Para quem passa pela região, a obra representa a expectativa de melhores condições de deslocamento. A estudante Denise de Almeida, que utiliza a RO-473, destacou a importância da intervenção para os moradores e demais usuários da rodovia. “Essa obra vai melhorar muito a vida de quem mora aqui e de todas as pessoas que precisam passar pela via. Com a melhoria da estrada, poderemos chegar mais rápido e com mais segurança ao lugar que precisamos. É algo importante para quem a utiliza essa no dia a dia”, afirmou.