Nicole Bahls fala sobre diagnóstico de alopecia e ajuda de Anitta

Por IG

Publicada em 20/10/2026 às 16h04

Nicole Bahls falou sobre o transplante capilar que realizou em maio para tratar a alopecia androgenética. A influenciadora disse que foi preciso muita coragem para falar sobre o diagnóstico nas redes sociais, mas contou com um incentivo: a maneira como Anitta lida com os procedimentos estéticos.

A queda de cabelo atingiu a parte frontal da cabeça, e os primeiros sinais foram identificados nessa região. Nicole afirmou que o problema não a incomodava muito, mas decidiu agir para evitar que se agravasse. O tratamento já apresenta bons resultados, e ela afirmou que, em breve, terá o couro cabeludo totalmente preenchido.

“Eu tive um indício de alopecia. Não era uma coisa que me incomodava, mas, quando soube, falei: ‘Vou me precaver, se tem como a gente se cuidar’”, relatou a modelo, que comemora a evolução do tratamento. “Resolvi fazer e amei. Está no processo ainda; está crescendo. Daqui a pouco eu estou cabeluda”, disse à Quem.

Essa iniciativa surgiu, principalmente, da inspiração em Anitta para lidar com esses dilemas. “Acho que a Anitta trouxe um pouco dessa coragem para as mulheres se cuidarem, procurarem plásticas... E, como sou amiga, acho que tenho um pouquinho dessa coragem dela também”, enfatizou.

Nicole também afirmou que buscar tratamento é um direito. “Alopecia é uma coisa androgenética; é uma questão de saúde. Mas, mesmo que seja uma questão estética, para a mulher se sentir melhor, é muito bom.”

A apresentadora também confirmou que, após falar sobre a alopecia, recebeu milhares de perguntas em seu perfil no Instagram. Muitas mulheres passaram a buscar informações sobre as etapas do transplante.

Várias mulheres me mandam mensagem perguntando como foi o processo. Amo compartilhar as coisas que podem melhorar a autoestima das mulheresNicole Bahls

Sobre Nicole Bahls

Nicole Bahls é modelo, humorista, influenciadora e apresentadora brasileira. Nascida em Londrina, no Paraná, ficou conhecida como panicat do programa Pânico na TV, destacando-se por seu carisma e autenticidade.

A famosa também participou de reality shows como A Fazenda e Power Couple Brasil, deixando sua marca nas atrações da Record. Além disso, integrou a edição da Dança dos Famosos que celebrou 20 anos em 2020, fazendo sucesso no Domingão com Huck.