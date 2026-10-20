Ana Castela posa de biquíni fininho e exibe corpo sarado

Por IG

Publicada em 20/10/2026 às 16h18

Ana Castela, de 22 anos, encantou os seguidores no domingo (18) ao surgir posando de biquíni. Nos cliques, publicados nos Stories do Instagram, a cantora aparece exibindo o corpo torneado, fruto de muita dedicação aos treinos de musculação.

Para a ocasião, Ana Castela elegeu um biquíni fininho, em um tom de verde escuro. Em um vídeo, a artista exibe orgulhosamente o abdômen e as pernas torneadas. "Fez sol", escreveu a Boiadeira na legenda da publicação.

Já em uma foto, publicada posteriormente, a cantora surge sorridente, com um detalhe que chamou a atenção de internautas: um piercing de argola no umbigo, semelhante ao de Virginia Fonseca. Como trilha sonora dos registros, Ana Castela escolheu as músicas "Diabla", de Vincez, Deep Nao e KidBored, e "Divino Sexual", de Anitta.

A boa forma de Ana Castela é resultado de muitos treinos na academia, dieta regrada e também da prática regular de esportes. Neste fim de semana, a cantora surpreendeu os fãs ao surgir executando movimentos como mortal e espacate durante uma partida de futevôlei.

Na gravação, a cantora surge vestindo um conjunto de short e blusa cor-de-rosa, enquanto realiza os movimentos, um seguido do outro. As habilidades da artista surpreenderam as pessoas presentes no local, que reagiram:"Nossa Senhora, ó!", gritou uma. Bem-humorada, Ana ainda brincou sobre a própria performance. "E o joelho?", escreveu a Boiadeira.