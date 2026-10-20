Zé Felipe volta ao Brasil, encontra Virginia e brinca: “Ressaca”

Por IG

Publicada em 20/10/2026 às 16h22

Zé Felipe, de 28 anos, retornou ao Brasil no domingo (18) e mostrou como foi o seu reencontro com a ex-companheira, Virginia Fonseca, de 27. Ao pousar em Goiânia, o sertanejo surpreendeu os fãs ao filmar a influenciadora relaxando na piscina.

No vídeo, publicado nos Stories do Instagram, o cantor afirmou que Virginia havia ido a uma festa na noite anterior e a chamou por um apelido íntimo: "Aí... foi para a festa ontem, né, Vivíbora?" disse ele, enquanto ela cobria o rosto com uma das mãos e reagia: "Ah, Zé!".

Na sequência, Zé Felipe pediu para ver o rosto da influenciadora. "Deixa eu ver a cara", disse, antes de completar: "Ressaca".

Em resposta, Virginia exigiu uma condição para que a gravação fosse publicada: "Se eu estiver feia, você não vai postar. Você sabe, né?", disse ela.

Por fim, o artista mostrou a área de lazer ao redor da piscina e flagrou a ex-sogra, Margareth Serrão, de 60 anos, renovando o bronzeado."Ai, ai. Ali atrás queimando no sol", disse. Em seguida, ele identificou um amigo da influenciadora que também estava no local. "E aquele? Ah, é o Nicolas", finalizou.

Boatos de reconciliação

Virginia Fonseca colocou um ponto final em seu namoro com Vini Jr. no dia 10 de outubro e, desde então, internautas passaram a cogitar uma possível reconciliação entre ela e Zé Felipe.

Tudo começou no domingo (11), quando a equipe da loira confirmou o término oficial do relacionamento da loira com o jogador do Real Madrid. No mesmo dia, Virginia curtiu um dia de praia com o ator sertanejo em Miami, nos Estados Unidos.

Posteriormente, na terça-feira (13), a loira postou um vídeo com um áudio atribuído ao cantor sertanejo nas redes sociais. Já na quarta-feira (14), Zé Felipe rebateu o comentário de um internauta que criticou a retomada de contato com Virginia. Na mensagem enviada ao músico, o seguidor escreveu: "Deixou o bagulho rodar tantos km e foi buscar ainda, cê é louco, não compensa". Zé Felipe, então, rebateu: "Não compensa é ter esses bagaços que você mexe".

Um dia depois, na quinta-feira (16), Virginia surgiu hospedada no apartamento do músico, em São Paulo. Já neste domingo (18), poucas horas antes da interação publicada por Zé Felipe, internautas notaram que Virginia Fonseca desarquivou algumas fotos antigas ao lado do ex-companheiro.

Apesar das especulações sobre uma reconciliação, Virginia e Zé Felipe não comentaram o assunto publicamente . Eles ficaram juntos por cinco anos e anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2025. Do relacionamento nasceram os três filhos do ex-casal: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 2 anos.