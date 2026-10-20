Papa pede que Zelensky coopere com Putin para garantir ajuda a cidade ucraniana sob controle russo

O papa Leão XIV conversou ao telefone nesta segunda-feira (19) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, segundo o Vaticano. Durante a ligação, o pontífice pediu cooperação entre a Ucrânia e a Rússia para permitir a entrada de ajuda humanitária e alimentos na cidade ucraniana de Oleshky, que está sob controle russo.
Ocupada pela Rússia, a cidade ucraniana de Oleshky enfrenta uma grave crise humanitária. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a cidade está sem estoque de alimentos nem combustível.
Na última sexta-feira (16), quando ainda estava hospitalizado, o pontífice havia conversado ao telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Como foi a conversa com Putin
Segundo o Vaticano, na ocasião Leão XIV pediu que Putin pausasse os ataques para permitir a entrada de suprimentos e a saída voluntária de moradores de regiões da Ucrânia atualmente sob fogo cruzado.
Leão XIV expressou ainda "grave preocupação" com a situação humanitária em Oleshky a reiterou o "compromisso do Vaticano com o diálogo para a paz".
No início da guerra, o papa Francisco chegou a se oferecer para mediar o conflito e colocou o Vaticano como local de negociações, mas a proposta foi rejeitada pelo Kremlin.
O papa Leão XIV fez a ligação do hospital, onde estava internado após passar por cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão. O pontífice teve alta no último sábado (17).
Logo após a ligação, o governo russo afirmou que estava "construindo uma zona de segurança" dentro da Ucrânia - a qual incluiria Oleshky - e disse que não faria "parte de nenhuma negociação com Kiev".
O jornal "The Washington Post" afirmou que a última entrega de alimentos na cidade foi em maio.
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